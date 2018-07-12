Sosyal Medyadan Bağış Yaptı, 150 Çocuğu Oldu!

Sosyal medyada Joe Donor takma ismiyle çeşitli platformlarda hesaplar açan Amerikalı adam, yaklaşık 150 çocuğun babası olduğunu söyleyerek, Facebook üzerinden reklamlar yayınlamaya başladı.

Kendini sperm donörü olarak tanıtan ve isminin Joe olduğunu söyleyen ilginç bir adam, bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok bağış yaptığı ve yaptığı bağışlar sonucunda 150’den fazla çocuğu olduğu iddiasıyla reklam vermeye başladı.

10 yıldan daha uzun süredir sperm bağışı yaptığını söyleyen Joe, ayda en az 10 kadına yardım ettiğini belirterek, reklamlarında ilginç veriler kullandı. Washington DC’de yaşadığını kaydeden adam, Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Avrupa ve Arjantin’den gelen teklifleri de değerlendirdiğini belirtti.

İlk defa 10 yıl önce sperm bağışı yapmak istediğini ancak sperm bankasının kendisini “çok yaşlı” olduğu gerekçesiyle reddettiğini anlatan Joe Donor, sonrasında sosyal medya üzerinden kampanya başlattığını ve işinde çok başarılı olması sebebiyle talep gördüğünü dile getirdi. Kendine ait Facebook sayfasında öğrenmek istemeyeceğiniz kadar fazla detay veren Joe Donor, yaptığı reklamların ardından sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.