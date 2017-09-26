Sosyal Medyanın Devleri İstanbul'a Geliyor

INFLOW Global Summit etkinliği, fotoğraf, video ve yazılarıyla sosyal medyada isimlerini duyurmuş marka ve insanları İstanbul'da takipçileriyle buluşturacak.

Sosyal medya platformlarında fotoğraf, video ve içerikleriyle dünyada milyonlarca kişinin takip ettiği insanlar, 15 - 24 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul’da The Ritz Carlton otelde gerçekleştirilecek olan INFLOW Global Summit’de bir araya gelecekler.

Popüler olan seyahat, lüks, moda, gastronomi, anne-çocuk temalarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan sosyal medya fenomenleri, bu etkinlik süresince birçok farklı alt etkinliklere katılacak ve sektörün diğer lider isimleriyle birebir görüşme yapma fırsatı da bulacaklar.

INFLOW Global Summit dijital platformu katılımcıları, sektör profesyonelleri ve marka temsilcileri ile görüşme imkanı da yakalayacaklar.

2017 Nisan ayında Ankara'da da düzenlenen etkinliğe, 100’den fazla sosyal medya fenomeni ve 340’tan fazla marka katılmıştı. Ankara'da düzenlenen etkinlikte 9 farklı panel katılımcılarla buluşmuş ve 58 binin üzerinde paylaşım yapılmıştı.

İstanbul'da yapılacak olan etkinlik sonrası katılımcılar, Kapadokya’yı da ziyaret edecekler. Bu sayede ülke tanıtımına da destek vermi olacaklar.