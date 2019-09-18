Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan Takımı Galatasaray

Sosyal CRM ve sosyal veri analizi şirketi Adbaint'in 17 Haziran - 2 Eylül aralığını baz alarak hazırladığı raporda, Süper Lig yaz transfer döneminde taraftarların sosyal medyada en çok konuştuğu isimler ve kulüpler belirlendi.

Futbolseverlerin her sezon büyük bir heyecanla takip ettiği transfer sezonu geride kaldı. Parmakları transfer beklentisiyle tuttuğu takımın sosyal medya hesaplarında “yenile” tuşunda olandan, sabaha kadar transfer nöbeti tutanlara kadar taraftarlar heyecanlı bekleyişlerini, isteklerini ve eleştirilerini sosyal medyada dile getirdi.

Transfer sezonu ile ilgili sosyal mecralarda Haziran ila Eylül arasında dönem dönem çok konuşulan iddialar öne çıktı. 26 Haziran'da Max Kruse’un Fenerbahçe’ye transferiyle artışa geçen etkileşimler, Falcao ile zirve yaptı. Falcao dedikodularının artmasının ve transfer olmasının yarattığı etkiyle en çok bahsedilen takım da Galatasaray oldu. İşte Twitter'da bu yaz döneminde popüler olan başlıklar:

En çok konuşulan hashtagler

#Falcao: 81.000+

81.000+ #Galatasaray: 42.000+

42.000+ #MissionFalcaoComplete: 30.000+

30.000+ #ultrAslan: 18.000+

18.000+ #FalcaoGeliyor: 16.000+

16.000+ #WelcomeToGalaFalcao: 13.000+

Transferi gerçekleşen isimlere göz atıldığında en çok konuşulan futbolcunun 2 milyonun üzerinde paylaşımla Falcao olduğu görülüyor. Falcao’yu sırasıyla Seri, Babel ve Gustavo takip ediyor.