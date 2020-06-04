Sosyal Medyanın En Etkili İsimleri Belli Oldu

Sosyal medyayı en etkili kullananlar belirlendi. Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda Twitter’ı en etkili kullanan yöneticileri analiz etti. İşte sosyal medyayı en etkili kullanan isimler.
Twitter'ı En Etkili Kullananlar
Yönetici isimlerin Twitter'da yer alan takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı’nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülmekte. Acun Ilıcalı'yı şu isimler izlemekte:
Twitter'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yöneticiler
- Acun Ilıcalı 5.316.559
- Abdurrahim Albayrak 1.021.227
- Nevzat Aydın 801.133
- Sina Afra 425.743
- Ümit Boyner 403.303
- Nusret Gökçe 370.066
- Tansu Yeğen 356.028
- Rıfat Hisarcıklıoğlu 214.372
- Mustafa Cengiz 194.670
- Demet Sabancı Çetindoğan 156.692
- Cem Boyner 152.905
- Dr. Kerem Kınık 146.113
- Doç. Dr. Mustafa Aydın 127.543
- Ahmet Nur Çebi 93.574
- Bilal Ekşi 91.044
- Enver Yücel 69.850
- Hulusi Belgü 56.852
- Leyla Alaton 53.917
- İsfendiyar Zülfikari 53.846
- Fettah Tamince 47.232
Twitter'da en çok konuşulan kişinin 800 binin üzerinde ileti sayısı ile Tansu Yeğen olduğu açıklandı. Tansu Yeğen'i Acun Ilıcalı izlemekte. İsimler ve konuşulma sayıları şu şekilde:
Twitter'da En Çok Konuşulan Yöneticiler
- Tansu Yeğen 878.622
- Acun Ilıcalı 694.918
- Dr. Kerem Kınık 422.980
- Rıfat Hisarcıklıoğlu 418.502
- Abdurrahim Albayrak 319.387
- Nevzat Aydın 245.242
- Enver Yücel 240.457
- Mustafa Cengiz 205.194
- Bilal Ekşi 181.249
- Ahmet Nur Çebi 146.296
- Nusret Gökçe 121.094
- Hulusi Belgü 114.975
- Adnan Dalgakıran 72.291
- Ümit Önal 63.166
- Doç. Dr. Mustafa Aydın 50.707
- Murat Erkan 28.921
- Ümit Boyner 23.610
- Temel Kotil 19.773
- Adil Sani Konukoğlu 17.530
- Hacı Sabancı 17.274
Potansiyel etkisi en yüksek ismin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Potansiyel görüntülenme paylaşımların ulaşabileceği kişi sayısı anlamına gelmekte. Potansiyel etkisi en yüksek isimler ve görüntülenme sayıları şu şekilde:
Twitter'da Potansiyel Etkisi Yüksek Olan İsimler
- Tansu Yeğen 1.071.573.749
- Acun Ilıcalı 537.821.338
- Abdurrahim Albayrak 518.405.097
- Mustafa Cengiz 424.405.599
- Rıfat Hisarcıklıoğlu 348.763.735
- Ahmet Nur Çebi 333.154.109
- Bilal Ekşi 310.334.398
- Enver Yücel 283.077.295
- Nusret Gökçe 197.197.631
- Nevzat Aydın 181.982.818
- Doç. Dr. Mustafa Aydın 136.836.321
- Murat Erkan 120.906.432
- Ümit Önal 115.077.847
- Adnan Dalgakıran 114.587.425
- Temel Kotil 89.690.018
- Hulusi Belgü 88.225.747
- Adil Sani Konukoğlu 60.414.564
- Ümit Boyner 57.639.974
- Nail Olpak 56.041.575
- Sina Afra 51.893.134
Twitter'da en çok etkileşim alan yöneticinin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Son bir yıllık süreçte 700 binin üzerinde retweet’e sahip Yeğen’i 205 bin retweet ile Dr. Kerem Kınık, 104 bin retweet ile ise Nevzat Aydın takip ediyor. Paylaşımların retweet sayısı şu şekilde:
Twitter'da En Çok RT Alan Yöneticiler
- Tansu Yeğen 769.387
- Dr. Kerem Kınık 205.853
- Nevzat Aydın 104.117
- Nusret Gökçe 100.522
- Hulusi Belgü 62.533
- Abdurrahim Albayrak 49.409
- Enver Yücel 46.407
- Rıfat Hisarcıklıoğlu 46.235
- Ahmet Nur Çebi 43.538
- Acun Ilıcalı 41.662
- Adnan Dalgakıran 31.153
- Doç. Dr. Mustafa Aydın 29.190
- Bilal Ekşi 25.896
- Murat Erkan 14.564
- Ümit Boyner 11.280
- Temel Kotil 7.826
- Ümit Önal 7.250
- Adil Sani Konukoğlu 6.275
- Mustafa Cengiz 6.155
- Sedef Orman 5.718
Konuşulma sayısı, potansiyel görüntülenme, paylaşımların potansiyel görüntülenme sayıları 1 Haziran 2019-19 Mayıs 2020 tarih aralığındaki verileri içermekte. Sizler hazırlanan liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!
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