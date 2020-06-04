Sosyal Medyanın En Etkili İsimleri Belli Oldu

Sosyal medyayı en etkili kullananlar belirlendi. Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda Twitter’ı en etkili kullanan yöneticileri analiz etti. İşte sosyal medyayı en etkili kullanan isimler.

Twitter'ı En Etkili Kullananlar

Yönetici isimlerin Twitter'da yer alan takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı’nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülmekte. Acun Ilıcalı'yı şu isimler izlemekte:

Twitter'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yöneticiler

Acun Ilıcalı 5.316.559 Abdurrahim Albayrak 1.021.227 Nevzat Aydın 801.133 Sina Afra 425.743 Ümit Boyner 403.303 Nusret Gökçe 370.066 Tansu Yeğen 356.028 Rıfat Hisarcıklıoğlu 214.372 Mustafa Cengiz 194.670 Demet Sabancı Çetindoğan 156.692 Cem Boyner 152.905 Dr. Kerem Kınık 146.113 Doç. Dr. Mustafa Aydın 127.543 Ahmet Nur Çebi 93.574 Bilal Ekşi 91.044 Enver Yücel 69.850 Hulusi Belgü 56.852 Leyla Alaton 53.917 İsfendiyar Zülfikari 53.846 Fettah Tamince 47.232

Twitter'da en çok konuşulan kişinin 800 binin üzerinde ileti sayısı ile Tansu Yeğen olduğu açıklandı. Tansu Yeğen'i Acun Ilıcalı izlemekte. İsimler ve konuşulma sayıları şu şekilde:

Twitter'da En Çok Konuşulan Yöneticiler

Tansu Yeğen 878.622 Acun Ilıcalı 694.918 Dr. Kerem Kınık 422.980 Rıfat Hisarcıklıoğlu 418.502 Abdurrahim Albayrak 319.387 Nevzat Aydın 245.242 Enver Yücel 240.457 Mustafa Cengiz 205.194 Bilal Ekşi 181.249 Ahmet Nur Çebi 146.296 Nusret Gökçe 121.094 Hulusi Belgü 114.975 Adnan Dalgakıran 72.291 Ümit Önal 63.166 Doç. Dr. Mustafa Aydın 50.707 Murat Erkan 28.921 Ümit Boyner 23.610 Temel Kotil 19.773 Adil Sani Konukoğlu 17.530 Hacı Sabancı 17.274

Potansiyel etkisi en yüksek ismin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Potansiyel görüntülenme paylaşımların ulaşabileceği kişi sayısı anlamına gelmekte. Potansiyel etkisi en yüksek isimler ve görüntülenme sayıları şu şekilde:

Twitter'da Potansiyel Etkisi Yüksek Olan İsimler

Tansu Yeğen 1.071.573.749 Acun Ilıcalı 537.821.338 Abdurrahim Albayrak 518.405.097 Mustafa Cengiz 424.405.599 Rıfat Hisarcıklıoğlu 348.763.735 Ahmet Nur Çebi 333.154.109 Bilal Ekşi 310.334.398 Enver Yücel 283.077.295 Nusret Gökçe 197.197.631 Nevzat Aydın 181.982.818 Doç. Dr. Mustafa Aydın 136.836.321 Murat Erkan 120.906.432 Ümit Önal 115.077.847 Adnan Dalgakıran 114.587.425 Temel Kotil 89.690.018 Hulusi Belgü 88.225.747 Adil Sani Konukoğlu 60.414.564 Ümit Boyner 57.639.974 Nail Olpak 56.041.575 Sina Afra 51.893.134

Twitter'da en çok etkileşim alan yöneticinin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Son bir yıllık süreçte 700 binin üzerinde retweet’e sahip Yeğen’i 205 bin retweet ile Dr. Kerem Kınık, 104 bin retweet ile ise Nevzat Aydın takip ediyor. Paylaşımların retweet sayısı şu şekilde:

Twitter'da En Çok RT Alan Yöneticiler

Tansu Yeğen 769.387 Dr. Kerem Kınık 205.853 Nevzat Aydın 104.117 Nusret Gökçe 100.522 Hulusi Belgü 62.533 Abdurrahim Albayrak 49.409 Enver Yücel 46.407 Rıfat Hisarcıklıoğlu 46.235 Ahmet Nur Çebi 43.538 Acun Ilıcalı 41.662 Adnan Dalgakıran 31.153 Doç. Dr. Mustafa Aydın 29.190 Bilal Ekşi 25.896 Murat Erkan 14.564 Ümit Boyner 11.280 Temel Kotil 7.826 Ümit Önal 7.250 Adil Sani Konukoğlu 6.275 Mustafa Cengiz 6.155 Sedef Orman 5.718

Konuşulma sayısı, potansiyel görüntülenme, paylaşımların potansiyel görüntülenme sayıları 1 Haziran 2019-19 Mayıs 2020 tarih aralığındaki verileri içermekte. Sizler hazırlanan liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

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