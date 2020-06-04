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Sosyal Medyanın En Etkili İsimleri Belli Oldu

sosyal-medyanin-en-etkili-isimleri
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Sosyal medyayı en etkili kullananlar belirlendi. Adba Analytics, The Brand Age Dergisi için hazırladığı raporda Twitter’ı en etkili kullanan yöneticileri analiz etti. İşte sosyal medyayı en etkili kullanan isimler.

Twitter'ı En Etkili Kullananlar

Yönetici isimlerin Twitter'da yer alan takipçi sayılarına bakıldığında Acun Ilıcalı’nın açık ara farkla ilk sırada olduğu görülmekte. Acun Ilıcalı'yı şu isimler izlemekte:

Twitter'da En Çok Takipçiye Sahip Olan Yöneticiler

  1. Acun Ilıcalı 5.316.559
  2. Abdurrahim Albayrak 1.021.227
  3. Nevzat Aydın 801.133
  4. Sina Afra 425.743
  5. Ümit Boyner 403.303
  6. Nusret Gökçe 370.066
  7. Tansu Yeğen 356.028
  8. Rıfat Hisarcıklıoğlu 214.372
  9. Mustafa Cengiz 194.670
  10. Demet Sabancı Çetindoğan 156.692
  11. Cem Boyner 152.905
  12. Dr. Kerem Kınık 146.113
  13. Doç. Dr. Mustafa Aydın 127.543
  14. Ahmet Nur Çebi 93.574
  15. Bilal Ekşi 91.044
  16. Enver Yücel 69.850
  17. Hulusi Belgü 56.852
  18. Leyla Alaton 53.917
  19. İsfendiyar Zülfikari 53.846
  20. Fettah Tamince 47.232

Twitter'da en çok konuşulan kişinin 800 binin üzerinde ileti sayısı ile Tansu Yeğen olduğu açıklandı. Tansu Yeğen'i Acun Ilıcalı izlemekte. İsimler ve konuşulma sayıları şu şekilde:

Twitter'da En Çok Konuşulan Yöneticiler

  1. Tansu Yeğen 878.622
  2. Acun Ilıcalı 694.918
  3. Dr. Kerem Kınık 422.980
  4. Rıfat Hisarcıklıoğlu 418.502
  5. Abdurrahim Albayrak 319.387
  6. Nevzat Aydın 245.242
  7. Enver Yücel 240.457
  8. Mustafa Cengiz 205.194
  9. Bilal Ekşi 181.249
  10. Ahmet Nur Çebi 146.296
  11. Nusret Gökçe 121.094
  12. Hulusi Belgü 114.975
  13. Adnan Dalgakıran 72.291
  14. Ümit Önal 63.166
  15. Doç. Dr. Mustafa Aydın 50.707
  16. Murat Erkan 28.921
  17. Ümit Boyner 23.610
  18. Temel Kotil 19.773
  19. Adil Sani Konukoğlu 17.530
  20. Hacı Sabancı 17.274

Potansiyel etkisi en yüksek ismin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Potansiyel görüntülenme paylaşımların ulaşabileceği kişi sayısı anlamına gelmekte. Potansiyel etkisi en yüksek isimler ve görüntülenme sayıları şu şekilde:

Twitter'da Potansiyel Etkisi Yüksek Olan İsimler

  1. Tansu Yeğen 1.071.573.749
  2. Acun Ilıcalı 537.821.338
  3. Abdurrahim Albayrak 518.405.097
  4. Mustafa Cengiz 424.405.599
  5. Rıfat Hisarcıklıoğlu 348.763.735
  6. Ahmet Nur Çebi 333.154.109
  7. Bilal Ekşi 310.334.398
  8. Enver Yücel 283.077.295
  9. Nusret Gökçe 197.197.631
  10. Nevzat Aydın 181.982.818
  11. Doç. Dr. Mustafa Aydın 136.836.321
  12. Murat Erkan 120.906.432
  13. Ümit Önal 115.077.847
  14. Adnan Dalgakıran 114.587.425
  15. Temel Kotil 89.690.018
  16. Hulusi Belgü 88.225.747
  17. Adil Sani Konukoğlu 60.414.564
  18. Ümit Boyner 57.639.974
  19. Nail Olpak 56.041.575
  20. Sina Afra 51.893.134

Twitter'da en çok etkileşim alan yöneticinin Tansu Yeğen olduğu duyuruldu. Son bir yıllık süreçte 700 binin üzerinde retweet’e sahip Yeğen’i 205 bin retweet ile Dr. Kerem Kınık, 104 bin retweet ile ise Nevzat Aydın takip ediyor. Paylaşımların retweet sayısı şu şekilde:

Twitter'da En Çok RT Alan Yöneticiler

  1. Tansu Yeğen 769.387
  2. Dr. Kerem Kınık 205.853
  3. Nevzat Aydın 104.117
  4. Nusret Gökçe 100.522
  5. Hulusi Belgü 62.533
  6. Abdurrahim Albayrak 49.409
  7. Enver Yücel 46.407
  8. Rıfat Hisarcıklıoğlu 46.235
  9. Ahmet Nur Çebi 43.538
  10. Acun Ilıcalı 41.662
  11. Adnan Dalgakıran 31.153
  12. Doç. Dr. Mustafa Aydın 29.190
  13. Bilal Ekşi 25.896
  14. Murat Erkan 14.564
  15. Ümit Boyner 11.280
  16. Temel Kotil 7.826
  17. Ümit Önal 7.250
  18. Adil Sani Konukoğlu 6.275
  19. Mustafa Cengiz 6.155
  20. Sedef Orman 5.718

Konuşulma sayısı, potansiyel görüntülenme, paylaşımların potansiyel görüntülenme sayıları 1 Haziran 2019-19 Mayıs 2020 tarih aralığındaki verileri içermekte. Sizler hazırlanan liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Twitter indir butonuna basarak Twitter'ı cihazınıza indirebilirsiniz.

ETİKETLER: twitter

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