Sosyal Medyanın Gündemindeki Esrarengiz Fotoğraf Köylüleri Korkuttu

Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının gündeminde bir süredir, geçtiğimiz günlerde Ardahan’ın Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde yaşayan Cengiz Morkoç’un paylaştığı görüntüler yer alıyordu.

Morkoç, yeni doğan dananın fotoğraflarını çekmesinin ardından fotoğrafta ilginç bir ayrıntı keşfetmiş ve bunu kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı. Paylaşılan fotoğrafta doğan dananın hemen arkasındaki esrarengiz görüntü dikkatleri çekmişti.

Fotoğraf, haber sitelerine konu olmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının gündeminden düşmezken, Yukarı Gündeş Köyü sakinleri ise korku dolu günler yaşamaya başladı.

Birçok tartışmayı beraberinde getiren fotoğrafın ardından Haberler.com’dan Olgun Kızıltepe’ye açıklamalarda bulunan bir Yukarı Gündeş sakini, “Çocukluğumuzda büyüklerimizin bizlere anlattığı masalları dinleyerek büyüdük. Bu masallarda doğa üstü varlıklardan hep bahsedilirdi. Biz de bunun masal olduğuna ve gerçekle ilgisi olmadığına kanaat getirirdik. Ancak bu görüntü bizleri allak bullak etti. Özellikle gece saatlerinde kimse dışarı çıkamaz oldu. Görüntüyü çeken Cengiz arkadaşımızın eşi ve çocukları da çok korkuyor. Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz" açıklamasını yaptı.

Kara Ebe nedir?

Esrarengiz fotoğrafın yayınlanmasının ardından Anadolu halk anlatılarında kendine yer bulan Kara Ebe mefhumu tekrar konuşulmaya başlandı. Fotoğraftaki varlığın Anadolu’nun birçok farklı yöresinde bilinen ve anlatılan Kara Ebe olduğu aktarıldı.

Kara Ebe, doğumda zorlanan hayvanlara yardım ettiğine inanılan hayali bir güç olarak biliniyordu. Daha önce birçok araştırmaya konu olan Kara Ebe’nin ise fotoğraftaki varlık olduğu çokça konuşulmaya başlandı.