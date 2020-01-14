Sosyal Medyanın Konuştuğu Hasan'a Valilik Yardım Eli Uzattı

Twitter'da paylaşılan bir video ile sosyal medyanın gündemine oturan Hasan'a Ankara Valiliği yardım eli uzattı.

Ankara Valiliği Hasan'a Sahip Çıktı

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin, "Sokaklarda selpak satıyorum. Parasıyla çorba içiyorum. Yalnızlıktan dolayı üzülüyorum. Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Umut her zaman vardır. Hayatın zor yanları muhakkak ki var. Hayat yaşamaya değer. Herkesin bir sıkıntısı, zorluğu vardır" şeklindeki açıklamaları sosyal medyada büyük takdir toplamıştı.

Paylaşılan video milyonlarca kişi tarafından izlendi ve Ankara Valiliği de konuyu görmezden gelmedi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan’a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" dedi.

Vasip Şahin'in yaptığı açıklama Twitter'da binlerce kişi tarafından beğenildi. Hemen aşağıdan Ankara Valisi Vasip Şahin'in yaptığı açıklamaya ulaşabilirsiniz.