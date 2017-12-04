Sosyal Medyanın Yeni Çılgınlığı: Görünmez Kutuya Basma Akımı

Gün geçmiyor ki sosyal medya yeni bir çılgınlıkla daha çalkalanmasın. 'Görünmez kutuya basma' akımı #invisibleboxchallenge etiketi ile hızla yayıldı ve bu etkiket altında paylaşılan videolar tüm dünyada viral olmayı başardı. Peki, görünmez kutuya basma akımı nedir ve nereden çıktı? İşte cevabı.

İlk olarak Anderson Üniversitesi amerikan futbolu oyuncusu Dontez Hines'in çektiği video, kısa zamanda tüm dünyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları #invisibleboxchallenge etiketiyle birlikte, sanki görünmez bir kutu varmış gibi ayakla üzerine basılıp atladığı videoları paylaştı.

Dontez Hines'in başlattığı viral video akımına, havada duruyormuş gibi görünmeye çalışan birçok kişi video çekerek dahil oldu. 'Görünmez kutuya basma' akımının temelinde, bir ayağınızı sanki önünüzde duran bir kutu varmış gibi üzerine koymak ve diğer ayakla atlamak.

İnsanların birbirlerine "Görünmez kutuya basabilir misin?" sorusuyla challenge'a davet ettiği akım, oldukça komik görüntülerin çıkmasına neden oldu. Birçok kişi hareketi yaparken yere kapaklanırken, bazı kişiler de oldukça başarılıydı.

Siz de sosyal medyanın yeni çılgınlığına dahil olmak istiyorsanız, çektiğiniz videoları #invisibleboxchallenge etiketi altında paylaşın ve hünerlerinizi gösterin! Yine de fazla gaza gelmemek lazım, zira eğleneyim derken kolunuzdan bacağınızdan olursunuz benden söylemesi.