Sosyal Medyanın Yeni Trendi Kendi Parmağını Yeme

Son günlerin dillerden düşmeyen sosyal medya platformu TikTok, yine olmadık bir akımla konuşulmaya başlandı. TikTok kullanıcıları kamera hileleriyle kendi parmaklarını yiyormuş gibi videolar paylaştılar.

Bir zamanların en çok dinlenen müzik gruplarının başında gelen Evanescence, 2003 yılında müzik listelerini altüst eden Bring Me to Life şarkısını yayınlamıştı. O zaman rock müzik sevenlerin favorileri arasına giren şarkı, bugün ilginç bir sosyal medya akımının fon müziği oldu.

Son zamanların en çok tartışılan sosyal medya platformlarından TikTok üzerinde ilginç bir akım başladı. 2000’lerin emo şarkısını bir tür illüzyona alet eden TikTok kullanıcıları, ortaya kendi parmaklarını yiyormuşçasına görüntüler çıkmardılar. İzleyenleri hayrete düşüren yeni akıma binlerce kişinin katıldığı tahminler arasında yerini alırken, ortaya hemen aşağıda görebileceğiniz ilginç anlar çıktı.