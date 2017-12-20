Sosyal Medyayı Ayağa Kaldıran Ankara'daki Tacizci Yakalandı!

Ankara'da yaşayan üniversite öğrencisi bir kızın, uğradığı taciz görüntülerini güvenlik kamerasından alarak sosyal medyada paylaşmasının ardından hummalı bir çalışma başlatılmıştı. Polis ekipleri, görüntülerden kimliğini tespit ettiği Sertaç T. adındaki tacizciyi kıskıvrak yakalamayı başardı.

Sosyal medya, etki gücünü bir kez daha gösterdi. Ankara'da okuyan üniversiteli bir kız öğrencinin, evinin önünde uğradığı taciz görüntüleri sosyal medyada büyük bir tepkiye yol açmıştı.

Uğradığı tacizi Twitter'dan “tacizcimi arıyorum” mesajı ile paylaşayan genç kız, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekiplerini harekete geçirdi. Söz konusu görüntülerinin detaylı bir analizi yapan polis ekipleri, tacizcinin kimliğine ulaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, tacizciyle ilgili Ankara'nın dört bir yanından ihbarların gelmesini sağladı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, tacizcinin izine Ankara'nın Altındağ ilçesinde ulaştı.Tacizci Sertaç T.'nin evini tespit eden polis ekipleri, burada pusu kurarak şüpheliyi beklemeye başladı. Hummalı bir bekleyişten sonra Sertaç T.'yi eve girerken kıskıvrak yakalayan polisler, başarılı bir operasyona imza attı.

Tacizcinin yakalanması ise sosyal medyada büyük bir sevinçle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmış, ancak tacizci olmadığı anlaşılınca serbest bırakılmıştı.