Sosyal Medyayı Çıldırtan Ayrıntıyı Fark Edebilecek Misiniz?

Twitter kullanıcısı Paula Sophia Garcia Espino tarafından dün akşam saatlerinde paylaşılan bir fotoğraf, sosyal medyanın gündemine oturdu. Paula’nın halasının banyosunda çekilen o fotoğraftaki ayrıntıyı bakalım fark edebilecek misiniz?

Paula Sophia Garcia Espino isimli genç kadın, saçlarının çok güzel çıktığını düşünerek paylaştığı fotoğrafı, aslında sadece birkaç arkadaşına ulaşacağını düşünerek, Twitter profiline eklemişti. Buna rağmen fotoğraftaki küçük bir ayrıntı, paylaşımın dünya çapında yayılmasına neden oldu. Hemen yukarıda gördüğünüz fotoğrafta Paula’nın kendisinden ziyade, banyodaki küçük bir detay dikkatleri çekti.

Paula’nın fotoğrafı paylaşmasından kısa bir süre sonra bir başka Twitter kullanıcısı, banyodaki tuvalet kâğıdını fark etti. Normalde, kullanımı kolay olsun diye, klozetin hemen yanında tutulan tuvalet kâğıdı, ilginç bir şekilde karşı duvardaydı.

Asıl ilginç olan ise telefonun daha kolay şarj edilebilmesi için prizi tuvaletin yanına koymayı akıl eden hala, tuvalet kâğıdını hiç olmadık kadar uzak yere yerleştirmesi, konuşulanların en başında geliyordu. 2.000’den kereden fazla paylaşılan ve 13,500 beğeni alan fotoğrafın popüler olmasının ardından tuvalet kâğıdının bittiği ve duvardakinin el havlusu olduğu yönünde yorumlar yapılmış olsa bile Paula, birkaç saatliğine de olsa Twitter’ın gündemine oturdu. O paylaşıma dair yapılan yorumlar ise şöyle oldu:

(Şarj kablon neden tuvaletin içine gidiyor?)

As a member of a family who owns a long standing design, engineering, and architecture firm, this annoys me so much, how do you look at that design and go "this is good, this is how it should be"