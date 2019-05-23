Sosyal Medyayı İkiye Bölen Soru: Enes Batur Evlendi mi?

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, şu sıralar evlilik haberleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı nikah davetiyesi ile herkesi şaşkınlığa uğratan Batur, dün akşam “Evlendim” notuyla düğün fotoğraflarını paylaştı. Ünlü YouTuber’ın gerçekten evlenip evlenmediği ise tam bir muamma.

Video paylaşım platformu YouTube’da çektiği oyun videoları ile adını duyuran Enes Batur, kısa zamanda büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başardı.

Şu anda 10 milyona yakın abonesi bulunan Batur, yakın zaman sonra yeni filmi “Gerçek Kahraman” ile beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor.

Çektiği videolar kadar gündelik yaşamıyla da bir hayli konuşulan YouTube fenomeni, son dönemde evlilik haberleri ile gündemi meşgul ediyor. Öyle ki “Enes Batur evlendi mi” araması, şu sıralar Google’ın en popüler aramaları arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde kişisel Instagram hesabından nikah davetiyesinin bir görüntüsünü paylaşan Batur, buna takipçilerini inandıramamıştı. Dün akşam “Evlendim” notuyla düğün fotoğraflarını yayınlayan YouTuber, 20 yaşındaki sevgilisi Tulu Baci ile dünya evine girdi.

Tabii, bu evliliğin gerçek mi yoksa reklam amaçlı mı olduğu henüz belli değil. Görüntülere bakarak ikilinin gerçekten evlendiğini düşünebilirsiniz; ancak sosyal medya fenomenleri gündemdeki sıcaklıklarını tazelemek için zaman zaman bu gibi uğraşlara girebiliyorlar. Nitekim yakın zamanda yeni filmi vizyona girecek olan Batur’un bu evliliği de sadece reklam amaçlı olabilir. Yine de peşin hükümde bulunmamak için biraz daha beklemekte fayda var.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devamı olan “Enes Batur Gerçek Kahraman” 31 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak.