Sosyal Medyayı İkiye Bölen Sorunun Cevabı Ne?

Sosyal medyada paylaşılan bir matematik işlemi, sonucu bakımından kullanıcıları ikiye bölmeyi başardı. Son dönemde gündemden hiç düşmeyen matematik sorusunun cevabı ne? Gelin hep beraber bu soruyu çözelim.

8/2(2+2) İşleminin Cevabı Ne?

Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan soru şimdilerde hem Twitter'da hem de Instagram'da bir hayli popüler. Sosyal medyanın altını üstüne getiren bu soru karmaşık integral ya da türev hesaplamaları gerektirmemekte. Soru sadece ilkokul seviyesinde basit bir işlem gerektirmekte.

Bazı kullanıcılar 8/2(2+2) işleminin cevabının 1 olduğunu bazıları ise 16 olduğunu söylemekte. Soruyu hesap makinesi ile çözmeye çalışan kullanıcılar, hesap makinelerinden de farklı farklı cevaplar almakta.

​Sorunun yanıtındaki bu ikilemin sebebi kullanıcıların ilkokul yıllarında aldıkları eğitimin farklılık göstermesi. Türk eğitim sistemine göre matematik işlemlerindeki işlem önceliği şu şekilde: varsa sayıların üssünü alma, parantez içindeki işlemler, çarpma veya bölme işlemleri ve son olarak toplama veya çıkarma işlemleri.

Türk eğitim sisteminde aynı işlem önceliğine sahip olan işlemler soldan sağa doğru yapılmakta. Sorunun cevabı ülkemizin eğitim sistemi ile çözüldüğünde 16, geleneksel eğitim sistemleri ile çözüldüğünde ise 1 çıkmakta.

Sizce 8/2(2+2) işleminin cevabı ne? Cevap 1 mi, yoksa 16 mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!