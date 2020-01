Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Taksim Dayı, Taksim'de!

Sarı Mikrofon'un "Have can ı get to Taksim?" (Taksim'e nasıl giderim?) sorusuna Taksim yanıtını veren Muammer Topal, hayatında ilk defa Taksim'e gitti.

Taksim Dayı, Taksim'e Gitti!

Show Haber ekibi Taksim Dayı lakabı ile sosyal medyada bir anda ünlenen ve İstanbul Ümraniye'de ikamet eden Muammer Topal'ı buldu ve hayatında hiç gitmediği Taksim'e götürdü. İnternet fenomeni Muammer Topal'ı evinden alarak araç ile Taksim'e götüren Show Haber ekibi gündeme damga vurdu. Taksim Dayı, Taksim'e ayak bastığı gibi çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.

Hemen aşağıdan Taksim Dayı'nın, Taksim'e ilk kez gittiği anları izleyebilirsiniz.

Show Haber'in yayınladığı video YouTube Türkiye, trendler listesine girdi. Taksim dayı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer almakta. Taksim Dayı, Sarı Mikrofon'un yaptığı sokak röportajında verdiği yanıt ile sosyal medyada gündem olmayı başarmıştı. #TaksimDayı hastagi ile Twitter'da milyonlarca tweet atılmıştı.

