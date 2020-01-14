Sosyal Medyayı Vatandaşlarına Yasaklayan Çin, Bakın Ne Yaptı?

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, uluslararası iletişimini güçlendirmek için sosyal medyayı kullanacaklarını duyurdu. Halkın kullanımının yasak olduğu Facebook, Twitter gibi platformları diplomatların ve devlet yetkililerinin kullanımına açarak, ülke politikalarının tanıtımını yapmayı hedefliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde sosyal medya için sıkı kurallar uygulanıyor. Günümüzün en popüler sosyal medya sitelerine vatandaşın girişi yasak. Kendi içlerinde oluşturdukları sosyal ağlar aracılığı ile etkileşime devam edilirken, dış ülkelere de yönelik iletişim ağlarının genişletilmesi isteniyor. Bu yönde alınan kararları aktaran Geng; İnternetin ülkedeki kanunlar ve düzenlemelere göre yönetildiğini, dünya çapında geniş kullanıcı kitlesine sahip olan; Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya mecralarını, uluslararası iletişimi güçlendirmek için kullanacaklarını ifade etti.

Çin’de sosyal medya, yasaklara rağmen ülke içinde oluşturdukları sistemde oldukça popüler. İnternet kullanıcı sayısı 720 milyondan fazla olan Çin halkı, yerli uygulamaları ile sosyal medyada epey zaman geçiriyor. Batılı platformlara alternatif olarak Wechat ve Weibo gibi uygulamalar kullanıyorlar. Bu uygulamaların kullanım şekilleri bilenen sosyal medya platformlarına oranla daha özgün. İçerikleri de oldukça gelişmiş.

Çin’de dünya genelinde kullanılan sosyal medya platformlarının yasaklı olmasının en önemli sebebi, yerli üretimin kullanılmasının teşvik edilmesinden geçiyor. Sosyal medyanın, bireyler üzerinde etkisinin büyük olmasından dolayı, öngörülemeyen etkileri sınırlandırmak için batılı platformlar ülkede kullanılmıyor.