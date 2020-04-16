Sosyal Mesafeye Uyuyoruz Dediler Para Cezası Aldılar

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kendilerini görüntüleyen sürücüye, "Sosyal mesafeye uyuyoruz" diyen 2 kişiye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve yetersiz ehliyetten ceza kesildi.

Polis Ekipleri Ceza Kesti

Yolda otomobiliyle giden kişi, yanından geçen motosikletteki yolcunun, motorun başında ve sürücüye dönük oturduğunu gördü. Bunun ardından kişi video çekti ve iki kişiye "Hayırdır, ne yapıyorsunuz gençler?" diye sordu.

Motosiklette ters oturan kişiden "Sosyal mesafeye uyuyoruz arkadaşla" yanıtını aldı. Bu karşılığa da şaşıran sürücü, “Sosyal mesafeye uyuyorsunuz. Çok iyi, çok iyiymiş harbiden. Mesafeniz gayet iyi” dedi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü görüntülerin ardından harekete geçti ve motosiklette giden iki kişiyi buldu. Kişilere trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve yetersiz ehliyetten toplam 1360 lira para cezası uygulandı.

Koronavirüste Son Durum

Son 24 saatte ülkemizde 34.090 test yapıldı ve 4.281 yeni vaka tespit edildi. Bugün 115 kişi hayatını kaybetti ve 875 kişi iyileşti.

15 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 69.392 oldu. Toplam can kaybı ise 1.518'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.820, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5.674 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.052 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 477.716 olduğu açıklandı.