Soulcalibur 6 Kadrosuna Katılan Geralt'ın İlk Videosu Yayınlandı

Yakın zaman sonra piyasaya sürülecek Soulcalibur 6’da yer alan karakterlerden bir tanesi olacak olan Geralt of Rivia için bugün ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Başka oyunlardan karakterleri oyuna dahil etmesiyle tanınan dövüş oyunu serisi Soulcalibur, ilk olarak 1995 yılında piyasaya sürülmüştü. Birçok farklı güce sahip olan ve bulunduğu dönemi savaştan savaşa sürükleyen Soul Edge isimli bir kılıcı ve onu elde etmeye çalışan karakterleri konu alan Soulcalibur serisi, takip edilesi hikayesinin yanı sıra başarılı oynanışıyla da ön plana çıkmıştı.

Bugüne kadar çok farklı oyunlardan karakterleri alarak, dövüşçüleri arasına yerleştiren Soulcalibur, son olarak CD Projekt RED ile anlaşma yapmış ve The Witcher serisinin çok sevilen karakteri Rivialı Geralt’ı oyuna dahil etmişti.

Yanlış oluşturduğu portal sebebiyle Soulcalibur evrenine düşen ve buradan kaçmak için karşısına çıkan bütün karakterlerle savaş durumunda kalan bir Geralt göreceğimiz oyunda, The Witcher 3’e başladığımız kıyafetlerle dövüşlere katılacağımız da söylenenler arasında yer aldı.

2018 bitmeden PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için piyasaya sürülecek olan Soulcalibur 6 için yayınlanan Geralt videosunu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: