SoundCloud, 200 Milyon Parçaya Ulaştı!

Dünyanın en büyük müzik ve podcast platformlarından SoundCloud, çok önemli bir kilometre taşını tamamladı. Berlin merkezli şirket, bugün itibarıyla 200 milyonuncu parçanın platforma yüklendiğini duyurdu.

Bilmeyenler için SoundCloud, kullanıcıların müzik ve ses dosyalarını ücretsiz olarak yükleyebileceği ve dinleyebileceği bir akış platformu.

Şirket, bugün paylaştığı bir blog yazısında, 200 milyonuncu parçanın platforma yüklendiğini açıkladı. 2016 yılında tüm abonelik katmanlarında 125 milyon parça bulunduğunu açıklayan SoundCloud, aradan geçen yaklaşık üç senede bu sayıyı önemli oranda artırmayı başardı.

Platformun 200 milyon parçaya ev sahipliği yapması, özellikle diğer akış hizmetleriyle karşılaştırıldığında bir hayli etkileyici geliyor. Spotify'ın kataloğunda 40 milyondan fazla şarkı, Apple Music'in ise 45 milyondan fazla şarkısı var.

Diğer akış platformları, büyük ölçüde piyasaya sürülen müziklere bağlı kalıyorlar. SoundCloud ise ana akımda olmayan müzisyenlerin yaptığı düzenlemelere, mashup’lara ve remixlere de ev sahipliği yapıyor. Zaten şirketin bu önemli dönüm noktasına ulaşmasının altında yatan sebep de tam olarak bu.

Buna rağmen şirket son dönemde ciddi bir trafik kaybı yaşıyor. SimilarWeb tarafından paylaşılan verilere göre, 2016 Ocak ayından bu yana, SoundCloud'un genel trafiği kabaca yüzde 25 azaldı. 2016 ile 2017 arasında 100 milyondan fazla kullanıcıyı kaybeden platform, streaming müzik endüstrisindeki rakipleri Spotify ve Pandora ile mücadele etmekte zorlanıyor.

Dünyanın en büyük dijital müzik platformu ünvanını elinde bulunduran Spotify, geçtiğimiz günlerde dünya çapında 100 milyon ücretli aboneye ulaştığını açıklamıştı.