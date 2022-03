Soundcore Select PRO 30W Bluetooth Hoparlör Türkiye’de!

Anker, geliştirdiği ürünlerle ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Ses sistemleri ve kulaklıklarda kullanıcılarının beğenisini kazanan Soundcore kategori markasının yeni ürünü Soundcore Select Pro şimdi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte Soundcore Select Pro özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Soundcore Select PRO 30W Bluetooth Hoparlör Satışa Çıktı

Kulak üstü kulaklıklar, kulak içi bluetooth kulaklıklar, hoparlörler ve ses sistemleri alanında her bütçeye ve her kitleye hitap eden ürünler geliştiren Anker’in Soundcore kategori markası, ürün gamını Soundcore Select Pro ile genişletiyor. Soundcore, şimdi de dış mekanda bile her yere yayılan ses kalitesiyle kullanıcılarını memnun edecek Soundcore Select Pro hoparlörünü Türkiye’de satışa çıkartıyor.

16 saate kadar çalma süresi sunan hoparlör; su geçirmez özelliği, ses kalitesi ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yeni hoparlör Soundcore Select Pro, dikkat çeken özellikleriyle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Dikkate değer ses sistemi, BassUp teknolojisi ile açık havada bile iyi performans gösterebilen hoparlör, eğlencenin süresini uzatarak 16 saate kadar dinleme deneyimi sunuyor.

30 Watt’lık ses çıkışı ve IPX7 su geçirmez özelliğiyle istenen her yerde müzik keyfinizi duyurmanıza olanak sağlayan Soundcore Select Pro, Soundcore uygulaması üzerinden kişiselleştirilebilen ses deneyimi de sunuyor. 100’den fazla hoparlörle bağlanabilen hoparlör, Partycast teknolojisi sayesinde de LED ışıklarıyla müziğin ritmini takip etmeye yardımcı oluyor.

Kutuda Ne Var?

Soundcore Select Pro Taşınabilir Hoparlör

USB-C kablo

Soundcore Select Pro Özellikleri

40kHz'e Kadar Genişletilmiş Tiz

Çift Pasif Radyatör

Ürün Ağırlığı 1,36 KG

Rank Seçenekleri: Siyah

Ürün Boyutu: 12x30,40 x 16.51 cm

Müzik dinlerken başka elektronik cihazları da şarj edebilme özelliğine sahip olan Select Pro 2,299.90TL fiyat etiketinden ülkemize satışa sunuldu. Peki siz Soundcore Select Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.