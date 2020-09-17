South Park Salgın Özel Bölümünün Fragmanı Yayımlandı

1997 yılından bu yana izleyicilerin önüne çıkmaya devam eden South Park salgın özel bölümü ile izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Birbirinden çeşitli ödüller kazanan animasyon dizisinin yeni tip koronavirüs salgınına özel olarak hazırlandığı bölümünün fragmanı yayımlandı. 30 Eylül'de ekranlara dönmesi beklenen dizinin yayımlanan fragmanı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

South Park Salgın Özel Bölümü Ne Zaman Yayımlanacak?

South Park yaklaşık olarak 23 yıl önce izleyicilerinin favori animasyon dizilerinden biri haline geldi ve o zamandan bu zamana eğlenceli mizah yapısı ile izleyicilerini ekran başında tutmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüsün dünya geneline yayılması ile güzel bir bölüm fikri elde eden South Park'ın yapmıcıları, bu zorlu süreçte insanları eğlendirmek için salgına özel bir bölüm hazırladı.

Salgına özel olarak hazırlanan South Park bölümü, yeni tip koronavirüsü dünya genelinde etkisi sürdürmeye devam ederken okulların açılmasını konu alıyor. Dizinin özel bölümünde çocuklar okula dönüyor ancak ne okul ne öğretmenler ne de arkadaşları eskisi gibi birbirine yakın olamıyor. Salgına özel hazırlanan bölüm dizinin şimdiye kadar yayımlanan diğer bölümlerin aksine bir saat uzunluğunda ilk bölüm olacak.

South Park'ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone tarafından hazırlanan "The Pandemic Special" isimli özel bölüm, 30 Eylül'de Comedy Central kanalında yayımlanacak ve dizinin 24. sezonu Comedy Central'da yayımlanmaya devam edecek. South Park'ın pandemi özel bölümünün fragmanında gerçek hayatın izlerini taşıdığı çok net bir şekilde görülebiliyor. Peki, South Park'ın yayımlanan fragmanı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? South Park'ın pandemi özel bölümü ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.