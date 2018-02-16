Soy Ağacınızı Sakın Paylaşmayın

Hizmete girdiği gün ortalığı karıştıran, hatta e-Devlet'i çalışamayacak hale sokan Alt-Üst Soy Sorgulama Hizmeti, dün yeniden açıldı. Tabii açıldığı gibi ortalığı ayağa kaldırmayı da başardı.

Muhabbet esnasında 2. sorusu "Nerelisin" olan bir milletin böyle bir hizmete akın etmesi gayet normal, asıl anormal olan hizmeti sağlayacak internet sitesinin önceden desteklenmemesiydi. Neyse geçti gitti, dün 8 milyondan fazla kullanıcı soyunu sopunu, büyük büyük büyük büyük dedesi nerede doğmuş öğrendi. Bu sefer de başladı sistemdeki hatalarla ilgili geyikler.

Yalan yok! Benim de 1833 yılında doğmuş, hala sağ olan, üstelik de soyadı kanunu daha çıkmamışken kendine soyadı atayan bir büyük büyük büyük annem var! Ruhdade nine beni bul ve bu ölümsüzlüğünün sırrını söyle, bak yazalım ne tık alırız, sonra Tamindir'de çöker (!)

Şaka bir yana böyle çok eski atalarınızı paylaşırken sorun yok, sonuçta soy isimleri hatta doğum tarihleri bile geçerli bilgiler olmayabilir. Ancak çoğu kişinin dün gözden kaçırdığı, soyağacını paylaşırken anne kızlık soyadının belli olan görsellerin tehlikesi oldu. Devir dolandırıcılığın en kolay olduğu devir. Anne kızlık soyadıyla ne yapabilirler ki demeyin, telefon numaranızla yapabileceklerini bilseniz dudağınız uçuklar.

Bizden söylemesi sevgili okurlar, siz paylaşımlarınızı yaparken dikkatli olmayı ihmal etmeyin ve mümkünse anne kızlık soyadınızın göründüğü görselleri sosyal medya kanallarında paylaşmayın!