Soyadı Değişikliği İşlemleri Artık E-Devlet'ten Yapılabilecek

E-Devlet hizmetlerinin arasına bir yenisi daha eklendi. Artık soyadı değişimi ile ilgili işlemler de E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Türkiye'de son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanılan, elektronik ortamda devlet işlerinin gerçekleştirildiği sistem E-Devlet, birçok yeni hizmeti bünyesine katıyor. Resmi belgeler, cezalar, vergiler gibi birçok hizmeti internet aracılığıyla kolayca aldığımız E-Devlet'te artık soyadı işlemleri de yapılabilecek.

Bunun devamında Cumhurbaşkanlığı'nın da kararı ile vatandaşlara daha etkin ve verimli hizmet verebilmek için açılan E-Devlet daha birçok yeniliği bünyesine katacak. Şimdiye kadar İçişleri Bakanlığı kapsamında talep edilen 2857 belgeden 1473'ü kaldırıldı. Bu belgelerin sayısındaki azalma sayesinde 251 Milyon TL tasarruf elde edildi.

Yapılan farklı başvuruların veya belgelerin E-Devlet aracılığı ile alınması, ilgili kurumlardaki kağıt israfının önüne geçerken, vatandaşların bu belgelere ödediği ücretler de kalkmış oldu. Devamında "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" 75 milyon, "İkametgah ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama" 37 milyon, "Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama" hizmeti ise 32 milyon defa kullanıldı. "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmeti ile yaklaşık 740 bin kişi ilk defa e-Devlet kullanıcısı oldu.

Tüm bu değerlerdeki artış Türkiye vatandaşlarının işlemlerini artık daha kolay ve daha masrafsız yaptığının işareti. Aynı zamanda elektronik ortamda saklanan belgeler büyük bir tasarruf sağlıyor. E-Devlete daha fazla hizmet geleceği de gelen bilgiler arasında.