Soygun Şakası Yapan YouTuber Öldürüldü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Tennessee eyaletinin Nashville kentinde soygun şakası yapmaya kalkışan bir YouTuber, şakasının gerçek zannedilmesi sonucunda öldürüldü. Polis, cuma gecesi video paylaşım platformu YouTube'a yükleyecek içerik oluşturma fikri ile yola çıkan 20 yaşındaki genç YouTuber'ın vurularak öldürülmesinin ardından soruşturma başlattı.

YouTuber'ın Soygun Şakası Gerçek Zannedilince Vurularak Öldürüldü

YouTube şu anda dünyanın en büyük çevrim içi topluluklarından bir tanesi olarak biliniyor. Video paylaşım platformu ilk kurulduğu günden bugüne kadar o kadar fazla içerik oluşturucusuna ve izleyiciye ev sahipliği yaptı ki platform, her gün milyonlarca internet kullanıcısının en az 5 dakika video seyretmek ve benzeri amaçlarla ziyaret ettiği bir platform haline geldi.

Web sitesinin kullanıcı sayısında önemli bir artışın meydana gelmesinde etkisi olan kitle elbette ki seyirciler ile sınırlı kalmadı. Dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden YouTube hem eğlence sektörüne girerek insanları eğlendirmekten hem de eğlenmenin yanında para kazanmak isteyenlerin de birincil tercihi haline geldi. Platforma içerik üreticisi olarak katılanların sayısı arttıkça YouTuber'lar arasındaki rekabet inanılmaz bir biçimde sıkılaşmaya başladı.

YouTuber'lar arasında rekabet kızışmaya devam ettikçe bazı YouTuber'lar için seyircileri çekecek benzersiz fikirlerin hayata geçirilmesi de şart oldu. Bu fikirler içerisinde geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen akılalmaz fikir de yer aldı.

20 yaşındaki genç bir YouTuber, polisin açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bir sözde soygun düzenlemeyi planlıyordu. YouTuber düzenlemek istediği soygunu anbean kayıt altına alacak ve karşısındaki kişinin gerçekçi tepkilerini onu ve videolarını takip eden hayranları ile paylaşacaktı.

Bunun basit bir şaka olduğunu düşünerek hareket eden Timothy Wilks isimli 20 yaşındaki genç YouTuber, cuma gecesi kalkıştığı sözde soygunla hayatını kaybetti. Polis, olay yerinde bulunan tanıkların ifadesini aldı. Tanıkların ifadesine göre Wilks ve bir arkadaşının David Starnes Jr.'ın önüne kasap bıçağı ile yaklaştığını ancak Starnes'ın bunun bir şaka olduğunu bilmediğinden ötürü ellerinde kasap bıçaklarını gördüğünde Wilks'i vurdu.

Wilks'in ölümü ile ilgili olarak kimse suçlanmadı. Polisin başlattığı soruşturma hala devam ediyor. Siz bu olayla ilgili neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.