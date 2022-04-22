Söylenti: Apple, WWDC 2022 Etkinliğinde Yeni Bir Cihazını Tanıtacak

Yeni söylentiler, Apple'ın 6 Haziran'da başlayacak WWDC 2022 etkinliğinde yalnızca yeni bir MacBook Air'i değil, aynı zamanda gücünü M2 işlemciden alan yeni bir Mac mini'yi tanıtacağını gösteriyor.

Apple'ın M1 çipini ilk kez kullanan MacBook Air, 2020 yılında piyasaya sürüldüğünde Apple ayrıca yeni bir Mac mini'yi piyasaya sürdüğü için bazı açılardan bu çok da şaşırtıcı olmaz. Bu nedenle, Apple gerçekten yeni bir MacBook Air piyasaya sürmeyi planlıyorsa yeni M2 işlemcisini tanıtmaya yardımcı olmak için bir Mac mini'ye de yer vermesi oldukça mantıklı.

M1 işlemcisi, Apple'ın Intel ile uzun süredir devam eden ortaklığını sona erdirdikten sonra ürünleri için bir işlemci yaratmaya yönelik ilk girişimiydi. Apple'ın iPhone'ları ve iPad'leri için ürettiği bu işlemci büyük bir başarı elde etti. M1 destekli Mac'ler ve MacBook'lar mükemmel performans ve pil ömrü sundu ve satışlar şirketin en iyi rakamlarına ulaştı. M1 işlemcili MacBook Air'den kullanıcılar o kadar memnundu ki uzun süreler rakiplerine rağmen listelerin en tepesini bırakmadı.

Söylentiler Apple'ın M2 İşlemcili Yeni Bir Mac mini Tanıtacağını İddia Ediyor

Hearing the M2 MacBook Air and the M2 Mac mini at WWDC. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) April 21, 2022

Bu nedenle Apple'ın M1 işlemcisinin halefini sergilemek için iki popüler ürün üzerinde çalışıyor olması şaşırtıcı değil. Apple sızıntılarıyla ünlü LeaksApplePro Twitter hesabı, M2 işlemcili Mac mini ve MacBook Air'in WWDC 2022 etkinliğinde gösterilecek söz konusu iki Mac olacağını öne sürüyor.

Apple'ın genellikle yepyeni iPhone'ları ve cihazlarını piyasaya sürmesi için kendine özgü etkinlikleri mevcut. Bu nedenle bazı yönlerden Apple'ın bu iki Mac cihazını WWDC etkinliğinde göstermesi şaşırtıcı gelebilir. Yine de Apple'dan bu hamleleri geçmişte de gördük. Hatırlayacağınız üzere WWDC 2017'de HomePod ve iMac Pro ve 2019'da yeni Mac Pro'nun tanıtıldığını görmüştük.

Keza yeni ve geliştirilmiş bir M2 işlemcinin geliştiriciler için büyük yankı uyandıracağından M2 işlemcisini WWDC 2022'de duyurmak ve yeni cihazlarda tanıtmak, geliştirilmiş performansını göstermek ve geliştiricilerin nasıl kullanabileceğini açıklamak adına oldukça mantıklı.