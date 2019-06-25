Soyuz Biletlerinin Fiyatları NASA Astronotları İçin Enflasyon Engeline Takıldı

NASA buna kısa bir süre önce SpaceX ve Boeing gibi şirketlerle anlaşmaya çalışıyordu. Anlaşmanın ana metni, NASA astronotlarının başarılı bir şekilde Dünya yörüngesine çıkmasıydı. Ancak her iki şirketin de yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle, insanlı uzay aracı uçuşları bir süre ertelenmek zorunda kalındı. Rusya'nın Soyuz roketleri, NASA için önemli bir alternatif ancak artık biletler eskisine göre daha pahalı. İşte haberimizin detayları.

Her ne kadar NASA çok ciddi bir bütçeye sahip olsa bile, kendi astronot ekibini uzaya gönderebilecek bir rokete sahip değil. Rusya ise bu konuda çok daha şanslı ve Soyuz roketleri sayesinde astronotları başarılı bir şekilde uzaya gönderilebiliyor. 2015 yılında yapılan sözleşmeye göre Soyuz roketlerindeki bir kişilik yerin bileti 82 milyon dolardı. Ancak Rusya fiyatlarda %5 gibi bir zam değişikliği yapma kararı aldı.

Soyuz biletleri neden daha pahalı oldu

Dünya üzerindeki neredeyse her şeyin zamlandığı günümüzde, Rusya Soyuz roketi için ekstra bir enflasyon talebinde bulundu. Her ne kadar Ruslar bununla ilgili net bir rakam söylemese bile, gelecek olan zammın yaklaşık olarak 4 milyon dolar olduğunu söyleyebiliriz.

Rusların belirlemiş olduğu fiyat düzeninin dışına çıkılmaması konusunda en önemli etken alternatifsizlik. Diğer özel uzay şirketleri yeterli donanıma sahip olmaması nedeniyle uzaya astronot çıkarmakta güçlük çekiyor. Rusların Soyuz roketi ise çok uzun yıllardan beri uzaya astronot götürebilecek bir kapasiteye sahip. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda NASA astronotlarının yer alabilmesi için Soyuz roketleri kesinlikle şart.