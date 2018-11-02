Soyuz Roketi Kazasının Görüntüleri Yayınlandı

Rusya, 11 Ekim tarihinde Soyuz roketinde yaşanan hata ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu yayınlandı. Uzun süren araştırmanın ardından, oldukça ufak bir sorunun bütün görevin iptal olmasına sebep olduğunu gören araştırmacılar, yayınlanan videoyla hatanın kaynağını da gösterdiler.

Müfettişler, bindirme mekanizmalarının montajı sırasında hasar gören bükülmüş bir ayırma temas sensörü piminin, bir hortum başı kapağının takviye elemanlarının birini açılmasını ve ayırmasını engellediğini belirlediler. Bozulan sensörün roketlerin ana gövdeden ayrılmasını engellediği, diğer roketlerin ayrılmasının ardından bir roketin gövdede kalmasıyla roketin kontrolden çıktığı elde edilen bilgiler arasında yerini aldı.

Rusya uzay ajansı Roscosmos, hatanın tekrarlanmaması adına gerekli önlemleri aldıklarını ve roketler üzerindeki değişikliklerin yapıldığını duyurdu. Düzeltmelerin ardından bir sonraki insanlı uçuşun 3 Aralık tarihinde yapılacağını vurgulayan Roscosmos, Soyuz MS-11 roketinin 3 insanı Uluslararası Uzay İstasyonu’na götüreceğini belirtti. Halihazırda istasyonda olan üç görevlinin ise 20 Aralık’ta yine Soyuz MS-11 ile Dünya’ya döneceklerinin altı çizildi.

Soyuz kazası nedir?

Ekim ayının başında Kazakistan’daki Baykonur Uzay İstasyonu’ndan kalkan Soyuz roketi kaza geçirerek zorunlu iniş yapmıştı. Bir kozmonot ve bir astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıma görevi ertelenmişti. Yaşanan kazanın ardından sebepleri araştırmaya başlayan Roscosmos, arızanın birinci ve ikinci aşamada ayrılma sinyali veren sensörün çalışmaması nedeniyle ortaya çıktığını açıkladı.

Birkaç yıl önce bütçesinde önemli kesintilere gidilen Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), aldığı kararla insanlı uçuşlarını Soyuz roketleriyle yapmaya başlamış, kendi fırlatmalarını iptal etmişti. Yani Soyuz kazası, dünyanın Uluslararası Uzay İstasyonu ile olan bağlantısını bir nevi koparmış, insanlı uçuşların önünü kapamıştı.