Space X Roketi StarShip Test Edildiği Sırada Patladı! İşte O Anlar

Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Ay'a ve Mars'a insan taşımak için kullanılacak olan Starship roketi test sırasında büyük bir gürültü ilk patladı.

Starship Test Sırasında Patladı!

Starship MK1 uzay aracı prototipi, Texas'da bulunan Boca Chica test sahasında basınç testi sırasında patladı. Patlama sonrası uzay aracı büyük zarar gördü. Patlamanın kriyonejik basın testi sırasında patladığı söylenmekte.

Patlama sonrasında roketten gaz çıkışı oldu. Space X yetkilileri yaptıkları açıklamada roketin üst bölümünün yerinden ayrıldığını ve test alanının yakınına düştüğünü belirtti.

Yaklaşık 150 ton yük taşıma kapasitesine sahip olan roket, 5350 ton itiş gücü üretebiliyor.

Space X'in CEO'su olan Elon Musk da yaptığı açıklamada şirketin hasar görmüş olan uzay aracını tamir etmeyeceğini çünkü roketin yalnızca belirli teknolojileri test etmek için kullanıldığını söyledi. Şirket roketin daha gelişmiş modifikasyonlarının üretilmesi için çalışmalarına başladı. Yeni Starship roketinin 41 motora sahip olacağı söylenmekte.

Reuters Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda roketin patlama anını yayınladı. Hemen aşağıdan Starship MK1 roketinin patlama anını izleyebilirsiniz.