SpaceX 2021'e Kadar Ay'a İnmeyi Planlıyor

SpaceX CEO'su Elon Musk, geliştirmelerinin devam ettiği Starship uzay aracının 2021 yılının başlarında Ay'a indirilebileceğine inandığını söyledi. Musk'ın yaptığı açıklamalar bir hayli çarpıcı.

Özellikle son birkaç yılda dev uzay istasyonlarına kafa tutan SpaceX , Ay'a mürettebatsız araç gönderebilmek adına Starship'i geliştiriyor. Konu hakkında konuşan CEO Musk “Bu, kulağa oldukça çılgınca gelecek ama iki yıldan daha kısa sürede aya inebiliriz” dedi.

“Mürettebatsız bir araçla iki yılda aya inebileceğimize inanıyorum. Öyleyse belki bir veya iki yıl sonra da mürettebatı gönderiyor olabiliriz. Yani dört yıl içerisinde tam anlamıyla Ay'da olacağız” ifadelerini kullanan Musk, ayrıca NASA'nın kendilerine inanmadığı konusunda sitemde bulundu. NASA'nın endişeli olduğunu aktaran CEO şunları belirtti:

“NASA'yı ve yetkilileri, bunu yapmaya karşı ikna etmek daha uzun sürerse o zaman kendi mühendislerimizle yapabiliriz. NASA'yı yapabileceğimize ikna etmeyi denemek yerine Starship'i uzaya göndermek, kelimenin tam anlamıyla daha kolay"

Musk'ın Asıl Hedefi Mars'a Gidebilmek

SpaceX, aya ve muhtemelen ötesine yolculuk için şimdiye kadarki en güçlü araç olan ve 100 astronot taşıyabilme kabiliyetindeki Starship'i (eski adıyla BFR) inşa ediyor. Bu anlamda NASA'nın yardımı olmadan da ilerleyebileceklerini söyleyen Musk, asıl hedefinde Mars yüzeyine inmek olduğunu da itiraf etti.