SpaceX Onlarca Starlink Uydusunu Yörüngeye Fırlattı

SpaceX 52 Starlink uydusu ve 2 müşteri uydusunu başarıyla fırlattı. ABD'li şirketin gerçekleştirdiği yeni fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirildi. Falcon 9 roketiyle yapılan uçuş, 40.000'den fazla uydu hedefinin bir parçası.

Geçtiğimiz Cumartesi günü bir SpaceX roketi, denize kusursuz bir şekilde iniş gerçekleştirmeden önce 52 Starlink uydusunu ve iki farklı müşteri uydusunu yörüngeye fırlattı.

Bu fırlatış, geçen yıl NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na götüren Falcon 9'un sekizinci uçuşu oldu.

SpaceX CEO'su Elon Musk, global olarak kullanılabilen bir internet hizmeti için 40.000'den fazla uyduya sahip olmayı planlıyor. Şirket, 2027 ortalarında kadar bu takımyıldızını tamamlamayı planlıyor. Daha önce de bildirdiğimiz üzere şu anda Starlink beta hizmetinin yaklaşık 10.000 müşterisi var.

Falcon 9 roketi Florida, Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılarak SpaceX'in yılın 15. Starlink lansmanı oldu. Tam lansman, SpaceX'in web sitesinde üzerinden -video olarak- izlenebilir.

Kalkıştan yaklaşık dokuz dakika sonra roketin ilk aşaması, Dünya'ya döndü ve SpaceX'in Atlantik Okyanusu'ndaki "Of Course I Still Love You" (Elbette Seni Hala Seviyorum) isimli insansız gemisine indi.

SpaceX mühendislerinin aktardıklarına göre, kıyıda rüzgarlı bir gündü ama fırlatma rampasının üzerindeki gökyüzü şartları fırlatış için müsatti.

Musk'ın Starlink tutkusu, tüm dünyaya yayılan ve kırsal ve yetersiz hizmet alan topluluklara yüksek hızlı bir uydu internet hizmetisi sağlamaktan geliyor.

Starlink'in "Better Than Nothing Beta" (Hiç Yoktan Daha İyidir Betası) olarak bilinen herkese açık beta testi, ilk uygulandığı kuzey ABD'nin ücra bölgelerinde yaşayanlar arasında kısa sürede popüler hale geldi.

Şirket ayrıca İngiliz yetkililerle, ülkenin 6,9 milyar dolarlık "Project Gigabit" planının bir parçası olarak Starlink'i kırsal alanlara genişletme konusunda görüşmelerde bulunuyor. Bu, Starlink'in Avrupa'daki en büyük atılımı olacak gibi görünüyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen Starlink internet hızı bazı bölgelerde tartışma yarattı. Speedtest'in analizine göre, bazı bölgelerde çok iyi bir performans sunarken, bazı bölgelerde ise ortalamanın bir hayli altında performans gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021 yılının ilk çeyreği boyunca Starlink'in ortalama indirme hızı Columbia County'de 40,36 Mbps, Shasta County'de ise 93,09 Mbps oldu.