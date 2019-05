SpaceX, 60 Starlink Uydusunu Başarıyla Uzaya Fırlattı

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Dünya’ya hızlı ve uygun fiyatlı internet sağlayacak olan ilk Starlink uydularını Cape Canaveral üssünden başarıyla uzaya fırlattı.

SpaceX, geçtiğimiz hafta aşırı rüzgar nedeniyle ertelediği lansmanı, dün akşam itibarıyla gerçekleştirdi. 60 Starlink uydusu taşıyan Falcon 9 roketi, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral uzay üssünden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye saati ile dün akşam 22:30’da uzaya fırlatılan uyduların, bir buçuk saatlik yolculuktan sonra Dünya’dan 550 kilometre uzaklıkta konuşlanması planlanıyor. 227 kilogram ağırlığındaki üniteler, iticileri ve güneş enerjisini kullanarak, dünya çapında internet erişimi sağlayan büyük bir ağ oluşturacak.

SpaceX, 2020 yılına kadar Dünya yörüngesine toplam 12.000 Starlink uydusu yerleştirmek istiyor. Kırsal alanlarda bile saniyede 1GB’a kadar güvenilir ve uygun fiyatlı yüksek hızlı internet bağlantısı sağlayacak olan sistem, önümüzdeki 10 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak ve uydudan internet hizmetinin öncüsü olacak.

Uzaya gönderilen 60 Starlink uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini açıklayan SpaceX, uyduların sorunsuz bir şekilde çalıştığını aktardı.

All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon