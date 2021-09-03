SpaceX: Amazon Rekabet Edemediği İçin Starlink'i Geciktiriyor

SpaceX, Amazon'un rekabet edemediği için Starlink ile uğraştığını düşünüyor. ABD'li uzay firması SpaceX'e göre Amazon, Starlink'i geciktirmeye çalışmak yerine Kuiper uydu planını düzeltmeli.

SpaceX, Amazon'un en son oyalama taktiklerine sert bir yanıt verdi. Geçtiğimiz gün SpaceX, FCC'ye Amazon'un kasıtlı olarak Starlink uydu internet hizmeti tekliflerini geciktirmeye çalıştığını söyledi. Ars Technica'nın bildirdiğine göre Amazon'un bunu yapma sebebi ise Kuiper Systems isimli kendi uydu çözümünün hala Starlink'le rekabet edemiyor olması.

SpaceX, rekabet edemediği için Amazon'un Starlink'i geciktirdiğini söylüyor

SpaceX, FCC'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Amazon'un son mesajı, ne yazık ki, Komisyonun durağan olmayan yörünge uydu sistemi (NGSO) hakkındaki endişelerini çözmeyi ihmal ederken, rekabeti yavaşlatma çabalarının sonuncusudur. Komisyon, bu çabaları gözden geçirmeli ve SpaceX'in başvurusunu, herhangi bir sorunun tam olarak incelenebileceği bir yerde kamuoyuna hızla sunmalıdır."

Amazon geçen hafta FCC'ye, uydu interneti için iki ayrı konfigürasyon sunarak ajansın kurallarını çiğnediğini iddia etti ve SpaceX'in Starlink teklifini reddetmeye çağırdı. Starlink yetkilileri ise Amazon'un, FCC'ye diğer hizmetlere müdahale etmekten nasıl kaçınacağını veya yörünge enkazı etrafındaki kurallara nasıl uyacağını söylemediğini iddia ederek yanıt verdi.

SpaceX'ten gelen NGSO açıklamasında, "Amazon, yaklaşık 400 gün boyunca bu koşulları kendi lisansında ele almak için Komisyona hiçbir şey sunmamış olsa da, SpaceX'in yeni nesil NGSO sistemine itiraz etmesi sadece 4 gün sürdü." ifadelerine yer verildi. Şirket, Amazon'un şikayetlerini ele almak için bu yıl FCC ile tek bir toplantı dahi yapmadığını ve uydu sisteminin ayrıntılarını hala açıklamadığını belirtti.

Jeff Bezos, NASA'ya SpaceX'i şikayet etti

Bu, Bezos'a ait bir şirket için elbette bir ilk değil: Blue Origin'den gelen benzer bir şikayet, NASA'nın SpaceX'in Ay'a iniş sözleşmesini beklemeye almasına neden olmuştu.

Bezos, konu ile ilgili Bill Nelson'a gönderdiği yazıda Amerika'nın uzaydaki geleceğini ilerletmek için NASA'nın şu an hızlı bir şekilde Ay'a dönmesi gerektiğine inandıklarını, NASA'nın kısa vadeli bütçe sorunlarından dolayı satın alma stratejisinden saptığını fakat bu teklifin NASA'nın öndeki bu engeli ortadan kaldırdığını, NASA'nın tek yapması gereken şeyin ise bu tekliften yararlanmak olduğunu ifade etmişti.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten ise Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine açılan dava ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.