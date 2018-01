SpaceX, Başarısız Olan Zuma Görevini Savundu

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti ile ortaklaşa yürütülen ve çok gizli olarak sınıflandırılan "Zuma" kod adlı uyduyu uzaya fırlatmıştı. Her ne kadar ilk etapta misyonun başarıyla tamamlandığı açıklansa da Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Zuma" uydusunun kaybolduğu ortaya çıkmış ve büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu. SpaceX, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, roketin her şeye rağmen iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Savunma ve uzay teknolojileri şirketi Northrup Grumman tarafından inşa edilen Zuma uydusunun misyonu ve taşıdığı malzemeler, uzun bir zamandır ABD kamuoyunu meşgul ediyordu. SpaceX ile ABD hükümetinin büyük bir gizlilikle yürüttüğü çalışma ne yazık ki hedeflerine ulaşamadı.

A U.S. spy satellite that was launched from Cape Canaveral, Florida, aboard a SpaceX rocket failed to reach orbit and is assumed to be a total loss, two U.S. officials briefed on the mission said.



