SpaceX, Başarısız Olan Zuma Görevini Savundu

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, geçtiğimiz günlerde ABD hükümeti ile ortaklaşa yürütülen ve çok gizli olarak sınıflandırılan "Zuma" kod adlı uyduyu uzaya fırlatmıştı. Her ne kadar ilk etapta misyonun başarıyla tamamlandığı açıklansa da Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Zuma" uydusunun kaybolduğu ortaya çıkmış ve büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu. SpaceX, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, roketin her şeye rağmen iyi bir performans gösterdiğini söyledi.

Savunma ve uzay teknolojileri şirketi Northrup Grumman tarafından inşa edilen Zuma uydusunun misyonu ve taşıdığı malzemeler, uzun bir zamandır ABD kamuoyunu meşgul ediyordu. SpaceX ile ABD hükümetinin büyük bir gizlilikle yürüttüğü çalışma ne yazık ki hedeflerine ulaşamadı.

A U.S. spy satellite that was launched from Cape Canaveral, Florida, aboard a SpaceX rocket failed to reach orbit and is assumed to be a total loss, two U.S. officials briefed on the mission said.



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2017 yılında tam 18 roket lansmanını başarıyla tamamlayan ve bu alanda rakipsiz olan SpaceX, Zuma misyonunun başarısız olmasıyla yeni yıla şanssız bir şekilde başladı. Lakin şirket yöneticisi Gwynne Shotwell, Falcon 9 roketinin her şeyi eksiksiz yaptığını ve iyi bir performans sergilediğini söylüyor.

Fırlatmanın başarılı olmasına karşın, Falcon 9'dan ayrılmayı başaramayarak yörüngeye ulaşamayan Zuma uydusunun atmosfere geri düştüğü açıklansa da konuyla ilgili hala sır perdesi tam olarak aydınlatılabilmiş değil. Zuma uydusunu inşa eden Northrup Grumman şirketi, söz konusu gizli misyon hakkında yorum yapmayacağını söylerken, uydunun fırlatılmasında en uygun fiyatlı ve en az risk içeren firma olduğu için SpaceX'i seçtiklerini belirtti.

Zuma ile ABD hükümeti için üçüncü gizli misyonuna imza atan SpaceX, Eylül ayında da ABD Hava Kuvvetleri için X-37B uzay aracı göndermişti.