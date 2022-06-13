SpaceX Bugün Starship İçin Çıkacak Kararı Bekliyor

SpaceX'e nihayet bugün, bir gün astronotları Mars'a fırlatabilecek yeni nesil Starship roketinin ilk yörüngesel fırlatmasını gerçekleştirme izni verilebilir. Elon Musk liderliğindeki özel uzay şirketi, Teksas'taki SpaceX'in Boca Chica tesisinin şimdiye kadar uçurulmuş en güçlü roketi içeren yörünge fırlatmaları için uygunluğunu değerlendirmek adına aylarca süren Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kararını bekliyor.

Kararın açıklanmasında daha önceki birkaç gecikme sonrasında Federal Havacılık İdaresi Mayıs ayı sonunda Programlı Çevre Değerlendirmesi'ni tamamlamak için birkaç hafta daha gerekeceğini ve bunun sonuçlarının SpaceX'in Starship'ini Boca Chica'dan fırlatıp fırlatamayacağını belirleyeceğini söyledi.

Gecikme, Federal Havacılık İdaresi'nin kısmen bir dizi devlet dairesiyle istişareleri tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duymasından ve ayrıca değerlendirme sürecinde sunulan 17.000'den fazla kamu yorumunun tümünü incelemeye almasından kaynaklanıyor.

SpaceX'te Gözler Federal Havacılık İdaresi'ne Çevrilmiş Durumda

Bugünkü karar SpaceX'in alehine çıkarsa mühendisler Süper Ağır ilk aşama ve Starship üst aşamasını içeren uçuş sistemini Boca Chica'dan Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bir fırlatma rampasına yani yaklaşık 1.000 mil doğuya taşımak zorunda kalacaklar. SpaceX, Starship'i birkaç yüksek irtifa test uçuşunda zaten test etmiş olsa da güçlü Süper Ağır güçlendirici henüz hiçbir uçuşta yer almadı.

Federal Havacılık İdaresi'nin kararı SpaceX'in lehine olursa tüm aracın ilk yörünge testi uçuşu önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşebilir. Tüm görevin yaklaşık 90 dakika sürmesi bekleniyor ve Süper Ağır güçlendiriciler, iki bileşen ayrılmadan önce Starship'i 170 saniyelik bir uçuşla yörüngeye oturtacak. Elon Musk geçtiğimiz günlerde Süper Ağır güçlendiricilerin 33 Raptor motorunun görselini takipçileriyle paylaşmıştı.

33 Raptor rocket engines, each producing 230 metric tons of force pic.twitter.com/flQLb62MgZ — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2022

NASA, bu on yılın sonunda Ay'a yapılacak mürettebatlı görevler ve Mars'a yapılacak olası görevler için yeniden kullanılabilir uzay uçuşu sistemlerini kullanmayı umduğu için bu olayları yakından takip ediyor.