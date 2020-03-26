SpaceX COVID-19 Şüphesiyle Çalışanlarını Karantinaya Yolladı

The Telegraph tarafından elde edilen bir personel e-postasına göre SpaceX'in California tesislerinde, bir çalışan ve bir doktor COVID-19'a yakalanmış durumda. Şirket tedbiri elden bırakmamak adına bir düzine tesis çalışanını karantinaya yolladı.

Virüse yakalanan şirket çalışanının yurt dışına seyahat ettikten sonra bulaştığı ve diğer çalışanlara yayma riskinin "çok düşük" olduğu belirtildi. Buna rağmen SpaceX tedbiri elden bırakmadı ve o çalışanla temasa geçen herkesten 14 günlüğüne eve gitmesini ve kendi kendini kontrol etmesini istedi.

Ayrıca şirket yaptığı açıklamada virüse yakalanan iki çalışanın gün içerisindeki aktivitelerini izlemek için kamera kayıtlarını incelediğini aktardı. Hastanın, eve gönderilen 12 çalışanla "yakın temas" kurduğunu ifade eden SpaceX, tesis içerisinde temizlik işlemlerinin yapıldığını da not düştü.

Elon Musk Coronavirüse Karşı