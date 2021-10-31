SpaceX Crew-3 Fırlatma Tarihi Ertelendi: Yeni Tarih Verildi

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), SpaceX Crew-3 fırlatma tarihi için erteleme kararı aldı. SpaceX'in üçüncü mürettebatlı NASA görevini izlemek isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekiyor ancak belirtilen yeni tarihe göre bu süre o kadar da uzun bir zaman sonrasını işaret etmiyor.

Uzay ajansı, ertelemenin nedeni olarak olumsuz hava koşullarını gösterdi. Yetkililer, tahminlerin yeni belirlenen tarihteki hava koşullarının önceki tarihteki hava koşullarından çok daha iyi olacağı yönünde olduğunu belirtiyor. Bu, büyük bir olasılık ile başka bir erteleme kararının daha gelmeyeceği anlamına geliyor.

SpaceX Crew-3 Fırlatma Tarihi Ne Zamana Alındı?

SpaceX'in üçüncü mürettebatlı NASA görevi, 3 Kasım 2021 tarihine ertelendi. Crew-3 görevinde NASA astronotları Raja Chari, Tom Marshburn ve Kayla Barron'u ESA'dan (Avrupa Uzay Ajansı) Matthias Maurer ile beraber Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştırılması amaçlanıyor. 3 Kasım 2021 tarihinde istasyona gönderilmeleri bekleniyor. Astronotların orada Nisan 2022 tarihine kadar kalacağı belirtildi.

SpaceX'in mürettebatlı uçuşlarının hala nispeten nadir olduğunu söylemek yanlış sayılmaz. Crew-1 görevi, Kasım 2020 tarihinde başladı. Crew-2 ise Nisan 2021'e kadar başlamadı. Crew-3 ve tamamen sivil odaklı Inspiration4 görevi, söz konusu uçuşları daha düzenli hale getirmeye yönelik atılan adımlar olarak görülebilir. Bu uçuşların yakın bir zamanda SpaceX'in diğer uçuşları kadar olaysız tamamlanması bekleniyor.

Bir Asteroit, Atmosferden Kıl Payı Kurtuldu

Nispeten küçük bir asteroit, geride kalan günlerde Dünya'nın oldukça yakınından geçti. Gezegenin yüzeyine ulaşamadan yanacak olan asteroit, 2021 UA1 olarak adlandırıldı. Bu asteroit aynı zamanda herhangi bir çarpma ile sonuçlanmadan Dünya'nın en yakınından geçen üçüncü asteroit oldu.

Asteroidin yaklaşık 2 metre çapında, büyük bir golf arabası büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor. Dünya'ya eğer gerçekten çarpmış olsaydı büyük bir kısmı atmosferin etkisi ile yanacaktı. Bu, Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmasa da asteroidin kendisi için kesinlikle bir tehditti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde binlerce pencerenin tuzla buz olmasına yol açan asteroitten muhtemelen en az 20 kat daha büyüktü. 2021 UA1, Antarktika'yı yaklaşık bin 800 mil (3 bin kilometre) yükseklikte geçti. Bunun mesafe olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinden daha yüksek ancak sabit yörüngede yer alan büyük iletişim uydularından daha yakın olduğu söylenebilir.