SpaceX Crew Dragon kapsülü alev aldı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yolcu taşıması gereken uzay araçları, genellikle Rusya'dan temin ediliyordu. Bu durumun güvenlik açığına neden olabileceğini düşünen Amerikalı yetkililer, NASA aracılığıyla SpaceX şirketine, Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot taşıyacak bir araç sipariş etti. Crew Dragon olarak adlandırılan bu araç ile ilgili şimdilik pek iyi haberler gelmiyor.

Daha önceden de Falcon 9 roketleri geliştirirken büyük problemler yaşayan ve yüzlerce kez deneme yapmak zorunda kalan SpaceX şirketi, bu sefer de Crew Dragon ile ilgili bazı denemeler yapmaya devam ediyor. Oldukça temel bir işleyiş sistemine sahip olan Crew Dragon kapsülü, NASA tarafından da destekleniyor.

Crew Dragon daha önceden başarılı bir iniş yapmıştı

Bundan kısa bir süre önce SpaceX şirketinin gözbebeği olan Crew Dragon, başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonunda kapsül, okyanusa paraşütle düştü.

Elon Musk tarafından büyük bir emek harcanarak hizmetlerini devam ettiren SpaceX şirketi, Dünyanın çeşitli ülkelerinden finansman sağlıyor. Özellikle de uydu fırlatma alanında çok fazla sipariş alan şirketin yeni hedefi Crew Dragon kapsüllerini ileri seviye taşımak. Ancak dün, şirketin kapsülü üreten fabrikasında, Crew Dragon’un alev aldığı söylendi. Konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.