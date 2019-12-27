SpaceX Crew Dragon Paraşüt Macerası Tam Gaz Devam Ediyor

Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden bir tanesi olan SpaceX, uzun bir süredir Crew Dragon ilgili çalışmalar yürütüyor. Şirket daha çok bu aracın paraşüt sistemine yoğunlaştı.

Bundan kısa bir süre önce hem ekipman hemde astronot taşıması planlanan dragon araçları üretildi. Hemen ardından bu aracın yeryüzüne sağlıklı bir şekilde inebilmesi için gerekli iniş takımları da oluşturulmaya çalışıldı. Şimdi ise paraşüt sistemi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

SpaceX Crew Dragon aracı ne zaman hazır olacak?

Crew Dragon kapsülü içerisinde bulunan mürettebatın sağlıklı bir şekilde yüzeye inebilmesi için paraşüt sistemi son derece önemli. Bu nedenle SpaceX mühendisleri ağırlıklı olarak bu iş üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyor.

Elon Musk, Mark 3 paraşütleri için “Crew Dragon kapsülünde daha önce kullandığımız Mark 2 paraşütlerinin güvenli olduğundan kesinlikle emindik ancak Mark 3 paraşütleri, Mark 2’ye oranla 10 kat daha güvenli” açıklamasında bulunmuştu. Şirketin ilerleyen zamanlarda bu paraşüt sistemi üzerinde durması bekleniyor. Muhtemelen birkaç ay içerisinde Crew Dragon, mürettebatlı uçuşa başlayacak.

Kuruluşun bu alandaki çalışmalarına dikkat edildiğinde, yakın bir zaman içerisinde Mars yolculuklarının da başlayabileceği görülüyor. Peki sizce SpaceX, yeterince hızlı ilerliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.