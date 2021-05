SpaceX, Dogecoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etti. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın yakından takip ettiği ve şaka amaçlı oluşturulan Dogecoin, uzay için önemli bir görevde rol aldı.

Şaka olarak başlatılan Dogecoin, Elon Musk sayesinde Ay görevinde kullanılacak hale geldi. Geçtiğimiz 9 Mayıs'ta SpaceX'in, kripto para birimi Doge ile ödenecek bir uzay misyonu başlatacağı açıklandı. Hatta yeni Ay görevinin ismi DOGE-1 olarak belirlendi.

Kanada Enerji Kurumu'nun (GEC) SpaceX ile oluşturduğu yeni misyonu, 2022'nin ilk çeyreğinde bir Falcon 9 roketiyle Ay'a gerçekleştirilecek.

Yapılan basın açıklamasına göre, 40 kilogramlık küçük uzay aracı, entegre iletişim ve hesaplama sistemlerine sahip araçtaki sensörler ve kameralar aracılığıyla Ay yüzeyini araştıracak.

Enerji İcra Kurulu Başkanı Samuel Reid verdiği demeçte, "Kanada Enerji Kurumu ve SpaceX, bu büyüklükte bir anlaşmada Dogecoin'i kullandıktan sonra, Doge'u uzay sektöründeki işlerin bir ölçü birimi olmasının önünü açtı" dedi.

SpaceX CEO'su Elon Musk ise bu gelişmeyi Twitter hesabından doğruladı. Musk, "SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl Ay'a fırlatacak" dedi ve görevin Doge kullanılarak ödendiğini de sözlerine ekledi.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW