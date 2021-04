SpaceX, Crew Dragon ile Dört Astronotu ISS'e Fırlattı

SpaceX'in dört astronot fırlatışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Dört astronot, daha önce kullanılmış bir Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na 23 saatlik yolculuk yapacak.

Üç ülkeden dört astronot taşıyan SpaceX Crew Dragon uzay aracı, Cuma sabahı NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalandı. Crew-2 olarak adlandırılan görev, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamındaki uzay istasyonuna dört astronot ekleyecek.

Bu fırlatma, Elon Musk'ın şirketinin mürettebatlı üçüncü uçuşunu ve daha önce kullanılmış bir roket güçlendirici ve uzay aracını tekrardan kullanan ilk uçuşu temsil ediyor.

Roket içerisinde NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet ve JAXA'dan Akihiko Hoshide isimli astronotlar bulunuyor. Crew Dragon roketiyle fırlatılan astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonunda altı ay geçirecek.

Misyon lideri NASA astronotu Shane Kimbrough, havalanmadan birkaç dakika önce SpaceX görev kontrolüne verdiği demeçte, "Dünya dışına, Dünya için gitmeye hazırız" dedi.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK