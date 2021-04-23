SpaceX, Crew Dragon ile Dört Astronotu ISS'e Fırlattı

SpaceX'in dört astronot fırlatışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Dört astronot, daha önce kullanılmış bir Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na 23 saatlik yolculuk yapacak.

Üç ülkeden dört astronot taşıyan SpaceX Crew Dragon uzay aracı, Cuma sabahı NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalandı. Crew-2 olarak adlandırılan görev, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamındaki uzay istasyonuna dört astronot ekleyecek.

Bu fırlatma, Elon Musk'ın şirketinin mürettebatlı üçüncü uçuşunu ve daha önce kullanılmış bir roket güçlendirici ve uzay aracını tekrardan kullanan ilk uçuşu temsil ediyor.

Roket içerisinde NASA'dan Shane Kimbrough ve Megan McArthur, Avrupa Uzay Ajansı'ndan Thomas Pesquet ve JAXA'dan Akihiko Hoshide isimli astronotlar bulunuyor. Crew Dragon roketiyle fırlatılan astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonunda altı ay geçirecek.

Misyon lideri NASA astronotu Shane Kimbrough, havalanmadan birkaç dakika önce SpaceX görev kontrolüne verdiği demeçte, "Dünya dışına, Dünya için gitmeye hazırız" dedi.

3.. 2.. 1.. and liftoff! Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on Crew-2, now making their way to the one and only @Space_Station: pic.twitter.com/WDAl8g7bUK — NASA (@NASA) April 23, 2021

SpaceX'in dört astronot fırlatışı başarılı

"Endeavour" adlı Crew Dragon kapsülü, daha önce Mayıs 2020'de NASA'dan Robert Behnken ve Douglas Hurley'i uzay istasyonuna taşıdı.

SpaceX, donanımı kurtarmanın ve yenilemenin uzay uçuşunun maliyetini düşüreceğini umarak, yeniden kullanılabilirliği iş planının temel taşlarından biri haline getirdi. Şirket, geçtiğimiz birkaç yıl içinde uydu ve kargo fırlatmalarında onlarca kez roketleri ve uzay aracını yeniden uçurmuş olsa da, donanım ilk kez mürettebatlı bir görev için yeniden kullanıldı.

Astronotlar, SpaceX yardımcılarından oluşan ekip tarafından kapsüle bağlandı ve bir dizi iletişim ve güvenlik kontrolünden geçti. Astronotların hazırlık sırasında -fırlatma geleneği olarak- taş kağıt makas oynaması da izleyenleri güldürdü.

Falcon 9'un ilk roket güçlendiricisi, Atlantik Okyanusu'ndaki "Of Course I Still Love You" gemisine iniş yapmayı başardı. Crew Dragon'da yer alan kameralara konuşan astronot Kimbrough, "İlk uçuşu kanıtlanmış, mürettebatlı Falcon 9'u tekrardan uçurduğunuz için teşekkür ederiz” dedi ve yörüngeye başarılı bir şekilde girdiklerini doğruladı.

Misyon lideri, "Uzaya hepimiz için gitmekten çok mutluyuz ve ISS'e vardığımızda Crew-1'e saygılarımızı götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kimbrough, McArthur, Hoshide ve Pesquet uzayda altı ay geçirecek ve halihazırda Dünya'nın yaklaşık 250 mil yukarısındaki uzay istasyonunda bulunan yedi astronota katılacak.