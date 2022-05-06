SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dört Astronotu Başarıyla Geri Getirdi

Dört astronot bugün bir SpaceX Crew Dragon uzay aracıyla başarılı bir şekilde Dünya'ya döndü ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) altı aylık görevleri sona erdi. Perşembe sabahı erken saatlerde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldıktan sonra mürettebat, Florida açıklarında paraşütleriyle inmeden önce saat 12:43'te Dünya atmosferine giriş yaptı.

Crew Dragon'da üç NASA astronotu — Tom Marshburn, Raja Chari ve Kayla Barron — ve Avrupa Uzay Ajansı'ndan Alman astronot Matthias Maurer vardı. Crew -3 adlı bir görevin parçası olan astronotlar, Kasım ayında aynı Crew Dragon ile uzaya fırlatılmışlardı. Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlendiklerinden beri yörüngedeki laboratuvarda yaşıyorlar, çalışıyorlar ve bilim deneyleri yapıyorlar. Ayrıca istasyonun bakımını uzay yürüyüşleriyle yaptıkları bazı yayınlarla da bir süre kendilerini görmüştük.

Crew -3 astronotları uzayda oldukça olaylı bir süre geçirdiler. Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmalarından kısa bir süre sonra Rusya kendi uydularından birini yer tabanlı bir füzeyle yok etti ve başlangıçta uzay istasyonunun bütünlüğünü tehdit eden bir enkaz bulutu yarattı. Uydunun yok edilmesinin hemen ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Crew -3 astronotları ve Rus kozmonotları, ortaya çıkan enkazın uzay istasyonuna zarar vermesi ve hızlı bir kaçış yapmaları ihtimaline karşı uzay araçlarının içine sığınmak zorunda kaldı. İstasyon sakinleri için şans eseri enkaz istasyona zarar vermedi ve mürettebat normal çalışma programına geri dönebildi.

And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard: four #Crew3 astronauts!



Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for the first crewed @SpaceX mission to the @Space_Station: pic.twitter.com/VDDXdsxkbH — NASA (@NASA) May 6, 2022

Astronotlar İstasyondayken Dünya'da Savaş Patlak Verdi

Bu olaydan birkaç ay sonra Rusya Ukrayna'yı işgal etti ve ABD ile Rusya arasında Dünya'da gerginlik arttı. Bu birçok kişinin NASA ve Rusya'nın devlet uzay şirketi Roscosmos arasındaki Uluslararası Uzay İstasyonu ortaklığının istikrarını sorgulamasına neden oldu ve uzay istasyonundaki operasyonların etkilenebileceğine dair endişeler vardı. Nihayetinde Crew -3 astronotları Rus meslektaşlarıyla birlikte planladıkları gibi çalışmalarını sürdürdüler ve hatta Mart ayında istasyonda yeni bir Rus kozmonot mürettebatını ağırladılar. Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu anlaşmasının olası bir sonu hakkında demeçler vermeye devam ederken NASA yöneticisi Bill Nelson 3 Mayıs'ta Kongre'ye Uluslararası Uzay İstasyonu'nun her zamanki işleyişine devam edeceğine ve Rusya'nın henüz ortaklıktan çekilmediğine dair güvence verdi.

Crew -3'ün güvenli dönüşü hem SpaceX hem de NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na başka bir rutin insan uzay uçuşu görevinin sona erdiğini gösteriyor. SpaceX, Ticari Mürettebat Programı adı verilen bir girişimin parçası olan Uluslararası Uzay İstasyonu'na ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan periyodik olarak astronot göndermek için NASA ile bir sözleşme imzaladı. Crew -3, SpaceX'in NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaptığı üçüncü operasyon görevi ve şirketin astronotları uzaya fırlattığı sekizinci seferdi.

Crew -3 artık Dünya'ya güvenle döndüğüne göre SpaceX ve NASA'nın bir sonraki görevi ciddi bir şekilde başlayabilir. 27 Nisan'da, üç NASA astronotu ve Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı bir İtalyan astronot, SpaceX'in Crew -4 görevinin bir parçası olan başka bir Crew Dragon ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Crew -3 astronotları onları karşılamak ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu tanımalarına yardımcı olmak için oradalardı. Crew -4 astronotlarının sonbahara kadar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalması planlanıyor.