SpaceX'ten Dünya Rekoru: Tek Seferde Yüzden Fazla Uydu Fırlattı

SpaceX yüzden fazla uydu fırlatarak dünya rekoru kırmayı başardı. Tek seferde Flacon 9 roketini kullanarak 143 uyduyu yörüngeye fırlatan SpaceX, uzay ticaretini bir hayli kolay hale getiriyor. İşte Transporter-1 isimli uydu görevi.

Tek bir roket ile uzaya gönderilen uydu sayısında yeni bir dünya rekoru kırıldı. Farklı şekil ve boyutlardaki 143 adet yük, Florida'dan fırlatılan bir SpaceX Falcon roketinde yörüngeye gönderildi. Bu rakam, 2017'de Hintli bir roket yardımıyla fırlatılan 104 uydunun önceki rekorunu geride bırakıyor.

SpaceX'in bu paketleri sadece 1 milyon dolara yörüngeye taşıması sayesinde uzaydaki ticari fırsatlar daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Uzay faaliyetlerinde meydana gelen ve daha birçok aktörün dahil olmasına izin veren büyük yapısal değişikliklerin bir başka kanıtı da SpaceX'ten gelmiş oldu.

SpaceX tek roketle 100'den fazla uydu fırlattı

Şirket, kötü hava koşulları nedeniyle Cumartesi günü planlanan fırlatmanın durdurulmasının ardından, Pazar sabahı yörüngeye başka bir roket gönderdi. Transporter-1 olarak adlandırılan roket, devasa bir uydu yığınıyla yüklenmişti. Transporter-1 içerisinde toplamda 143 adet uydu yer alıyordu. Bunlardan 133'ü hükümete ve ticari çıkarlara ait iken, diğer 10 tanesi ise SpaceX'in öncülüğünü yaptığı yüksek hızlı internet projesi olan Starlink uyduları.

Geçtiğimiz günkü fırlatış, kısmen yeniden kullanılabilir olan iki aşamalı fırlatma aracı Falcon 9 ile yapıldı. Rokete iki aşamalı denmesinin sebebi, fırlatıldıktan sonra bir kısmı ayrılıyor ve Dünya'ya geri dönebiliyor. Pazar günkü fırlatışın yaklaşık 10 dakika sonrasında roketin ikinci kademesi "Of Course I Still Love You" adlı SpaceX insansız gemisine güvenli bir iniş yaptı.

Bu fırlatış hem 2021 hem de uzay tarihi için önemli olsa da, SpaceX'in ilk kargo görevi değil. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Güney Koreli Anasis 2 askeri iletişim uydusu, bir SpaceX Starlink görevi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir Dragon kargo misyonuyla birlikte fırlatılmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Virgin Orbit yörüngeye uçaktan uydu yerleştirerek bir ilki başarmıştı. Boeing 747 tipi uçaktan bırakıldıktan birkaç saniye içinde LauncherOne adlı güçlendirici motoru ateşlenmiş ve uzay yörüngesine doğru tırmanmaya başlamıştı. Virgin Orbit uyduları, SpaceX ve RocketLab'ın geliştirdiği gibi yerden fırlatılabilir değil. Virgin Orbit bunun yerine uydularını uçaktan fırlatarak maliyetleri düşürmeyi amaçlamakta.