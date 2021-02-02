SpaceX'in Dünyanın İlk Sivil Uçuşu İçin Başvurular Açıldı!

Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket SpaceX'in gerçekleştireceği dünyanın ilk sivil uçuşu için başvuruların açıldığı duyuruldu. Bu yılın dördüncü çeyreğinde başlatılacak olan uçuşun içerisinde yer alacak sivillerin nasıl seçileceğine ilişkin ayrıntılar de ortaya çıktı.

Dünyanın İlk Sivil Uçuşunda Dört Kişi Yer Alacak

SpaceX tarafından gerçekleştirilecek olan uzaya ilk sivil uçuşa ilişkin ayrıntılar bugün gün yüzüne çıktı. Uçuşa ilişkin aktarılan bilgilere göre uçuş sırasında kendilerine de yer ayrılan siviller toplamda 4 kişiden oluşacak. Toplamda 4 sivilden oluşan mürettebatın Florida kıyılarına inmeden önce birkaç gün boyunca Dünya'nın etrafında dönmesi planlanıyor.

Seçilmiş kişilerden oluşan mürettebat, içerisinde bulunduğumuz yılın dördüncü çeyreğine kadar uzay giysisi, acil durum hazırlığı ve çok daha fazlası hakkında kapsamlı bir eğitime tabi tutulacak.

Dört koltuk içinden bir tanesi, halka açık ödeme işlemi şirketi Shift4 Payments'ın CEO'su Jared Isaacman tarafından alındı. İş adamı geriye kalan üç koltuğu da halka bağışladı. Isaacman, mürettebatta yer alacak sivilleri rastgele bir biçimde seçmiyor. İş adamı, sivil uçuşta yer alacak insanları rastgele seçmek yerine başvuru yapanların uçuşta koltuk kazanma şansı elde etmesi için St. Jude Children's Research Hospital'e bağışta bulunmalarını istiyor.

Başvuru yapanlar, hastaneye ne kadar çok bağışta bulunursa seçilme şansı da bir o kadar artıyor. Örneğin 10$ değerinde bir bağış yapan bir kişi 10 koltuk satın alarak seçilme şansını arttırırken 50 dolardan daha fazla bağışta bulunan bir insan, 10 dolar bağışta bulunan insana göre çok daha fazla koltuk satın almış oluyor ve bunun sonucunda seçilme şansı da daha az bağışta bulunanlara göre artış gösteriyor. Yüksek bağışta bulunanlar ayrıca şapka, poster, tişört ve benzeri ödüller alıyor.

Başvuruda bulunmak için bağış yapma zorunluluğu olmadığının da altını çizmek gerekiyor. Uçuşta yer almak isteyenlerin bağış yapması gerekmiyor. Başvurular için doldurulması gerekli olan başvuru formunu dolduran herkes çekilişe katılma şansı elde edecektir. Form, şubat ayının sonuna kadar doldurulmaya açık olacak. Uçuşta yer almak isteyen kişiler, formu doldurarak çekilişe katılma şansı elde edebilecek.