SpaceX Dünyanın Tamamına İnternet Götürmek İçin İkinci Kez Onay Aldı

Dünyanın tamamına internet götürmek için ortaya çıkarılmış olan Starlink projesi, FCC tarafından ikinci kez onaylandı. Uzaya 12.000 tane internet sağlayıcı uydu gönderecek olan şirket, büyük hedefler için kapasitesini arttırıyor.

Amerika'da herhangi bir proje için onay almak isteyen herkes FCC’ye başvurur. Bu kuruluş tarafından kabul edilmeyen hiçbir proje, hayata geçirilemez ve herhangi bir destek de alamaz.

SpaceX uyduları atmosfer yakınında olacak

Kurucusunun Elon Musk olduğu SpaceX şirketi, çılgın bir deneme ile de adından bahsettiriyor. Şirketin FCC kuruluşuna yaptığı başvuruda 4425 tane Starlink uydusunu 1110-1325 kilometre arasındaki yörüngelere fırlatacağı ifade edilmişti. Ancak şirket riskli bir yöntem deneyerek bunları 550 kilometre yukarıda tutmaya çalıştı.

Bu kadar yakında bulunan uyduların atmosfere hızlıca iniş yaparak yeryüzüne çarpması yüksek bir ihtimal. Eğer bu yöntem takip edilirse, muhtemelen daha çok internet sağlanabilecek. Sinyalleri çok daha hızlı bir şekilde yeryüzüne ulaştırmak isteyen SpaceX, bu yörüngeyi takip edecek.

Esas olarak şirket bu konuda biraz da geç kalmış sayılabilir. OneWeb isimli kuruluş, 6 tane uydusunu uzaya gönderirken Amazon’un kurduğu Project Kuiper, 3.236 tane uydu gönderecek. Görünen o ki internet alanında rekabet ciddi oranda artış gösterecek.

Sizce bu rekabet, olumlu bir yöne doğru mu ilerliyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.