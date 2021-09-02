SpaceX, Gece Yarısı Okyanus Ortasına Falcon 9 İndirdi (Video)

SpaceX, Falcon 9'u gece göreviyle okyanus ortasına indirdi. Bir ISS Cargo Dragon'a uzaya kadar eşlik ettikten sonra roket, insansız hava aracı inişiyle Dünya'ya geri geldi. Bu inişi Twitter'dan paylaşan SpaceX, gece göreviyle kısa sürede büyük ilgi topladı.

Uzay uçuşu ateşli, heyecan verici ve genellikle gürültülüdür. SpaceX, Dünya'ya dönen ve bir gemiye iniş yapan Falcon 9 roket güçlendiricisinin kısa videosunu paylaştı. Bu aslında şirket için olağan bir durum, ancak özel iniş, bulutlu koşullar ve gecenin karanlığı sayesinde bir hayli efsane görünüyordu.

SpaceX'in Falcon 9'u gece görevinde başarılı

SpaceX Salı günü paylaştığı tweette, "Bulutların arasından karanlığa iniş" ifadesini kullandı. SpaceX şirket olarak edebiyat işine girmeye karar verirse, bu ifade kesinlikle SpaceX'in şiir kitabının başlığı olmalı.

Görüntülerde roketin suya yaklaştığı, iniş ayaklarını uzattığı ve Atlantik Okyanusu'nda bekleyen A Shortfall of Gravitas adlı geminin ortasına başarılı bir iniş yaptığı görülüyor. SpaceX ayrıca, ilk görevinden sonra limana dönen geminin normal koşullardaki bir görüntüsünü de paylaştı.

Landing in the dark through clouds pic.twitter.com/kRaAhgcWjf — SpaceX (@SpaceX) September 1, 2021

Falcon 9, CRS-23 görevi kapsamında hafta sonu boyunca NASA'nın yörüngedeki karakoluna malzeme ve deneyler teslim etmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna mürettebatsız bir Cargo Dragon uzay aracını fırlatmak için kullanıldı. Dragon, ISS'e başarıyla kenetlendi.

Bu misyondan da görebileceğiniz üzere SpaceX artık düzenli olarak mürettebatlı ve mürettebatsız yörünge misyonları başlatabiliyor ve yeniden kullanım için rutin olarak roket güçlendiricileri topluyor. Ancak tüm bu operasyonun ne kadar dikkat çekici olduğunu da söylemek gerekiyor.

A Shortfall of Gravitas returns to port with Falcon 9 after its first mission pic.twitter.com/PPFQEpFo1Z — SpaceX (@SpaceX) August 31, 2021

ISS'te büyük hasarlar oluştu

Dünya atmosferi tarafından büyük ölçüde korunmayan yer çekimsiz uzay laboratuvarı olan ISS, diğer gezegenlerde hayatta kalmanın ve kendi kendine yeterli bir şekilde yaşamanın yollarını anlamada son derece yararlı olduğunu kanıtladı. Bilim adamları bitki yetiştirmeyi öğrendi, bilinmeyen uzay mikroplarını belirlediler ve kas atrofisi ve kemik kaybıyla mücadele için yöntemler geliştirdi.

​NASA Yöneticisi Bill Nelson 36. Uzay Sempozyumu'nda "Uzay istasyonunu bir hükümet projesi olarak 2030'a kadar genişletmeyi umuyoruz. Bunun ticari istasyonlar tarafından devam ettirilmesini istiyoruz." dedi. SpaceX ve Boeing gibi özel şirketler, Ay ve Mars'ta koloni kurarak uzaya gitmek için daha uzun vadeli planlara sahip.