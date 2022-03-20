SpaceX’in Falcon 9 Roketi Kullanım Rekoru Kırdı

Ünlü milyarder Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in iki aşamalı Falcon 9 roketi, 19 Mart tarihinde uzaya havalandı. Falcon 9, SpaceX’in Starlink uydusuna ait 53 internet uydusunu alçak Dünya yörüngesine taşıdı. SpaceX tarafından şimdiye kadar 2 bin 33 tanesi halen çalışan 2 bin 282 adet Starlink uydusu gönderildi. Falcon 9’un gönderilmesi sonrası ise önemli bir gelişme yaşandı ve SpaceX, roket kullanılabilirliği açısından rekor kırdı.

Falcon 9 Roketi Kullanım Rekoru Kırdı

Falcon 9 bu uçuş ile tarihinde ilk kez, 12 kez fırlatılıp başarılı bir şekilde Dünya’ya geri dönmüş oldu. SpaceX, 'roketlerin yeniden kullanılması' konusunda daha önce eşi benzeri görülmemiş bu olay sayesinde bir rekora daha imza attı. Falcon 9'un ilk aşamasının 12. fırlatılışı olan bu uçuş, SpaceX’in roketlerin tekrar kullanılabilmesi açısından yeni bir ‘standart’ belirlediği anlamına geliyor. Bu sayede SpaceX, artık gerçek anlamda yeniden kullanılabilirliği standart hale getirmiş oldu.

Falcon 9, ilk etapta 12. inişini gerçekleştirdi ve Florida kıyılarında Atlantik Okyanusu'nda konuşlanmış olan 'Just Read The Instructions' adlı insansız hava aracının kalkışından yaklaşık 9 dakika sonra kesin bir iniş için aşağı indi. İkinci aşamada ise roket, 53 Starlink uzay aracını, kalkışı takip eden 1 saatin içinde belirlenmiş yörüngelerine konuşlandırdı.

ABD özelinde paylaşılan verilere göre; Starlink’in 2021’in son çeyreğinde ortalama download hızı 104 Mbps seviyesine ulaştı. Upload hızı 12 Mbps, gecikme hızı ise 40 Ms olarak belirtildi. Bu hızlar ile Viasat ve HughesNet gibi rakiplerini çok ciddi şekilde geride bırakan Starlink, ABD özelinde sabit internet hız ortalamasına da oldukça yaklaşmış durumda.

Diğer yandan, Starlink sistemi 2022 bitmeden Türkiye’de de aktif hale getirilebilir. Ancak halen resmi bir açıklama yok.