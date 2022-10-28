SpaceX, Falcon Heavy Roketini Yeni Uçuşuna Hazırlanıyor

SpaceX, ağır yük fırlatma aracını statik bir yangın testinden başarıyla geçirdikten sonra üç yıl içinde ilk kez Falcon Heavy'i fırlatma yolunda. Özel uzay şirketi, Twitter'da testin başarıyla tamamlandığını ve roketin NASA Kennedy Uzay Merkezi'nin fırlatma rampası 39A'ya yerleştirildiğini ve etrafından ateş ve duman çıkarırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Statik bir yangın testi sırasında bir roketin motorları, yerde kalırken performanslarını kontrol etmek için ateşlenir.

SpaceX'in Falcon Heavy Roketi Fırlatması Ne Zaman?

Şirket, bu özel testi, SpaceX'in ABD Uzay Kuvvetleri için uçtuğu sınıflandırılmış görev olan USSF-44'e hazırlanırken gerçekleştirdi. USSF-44, sabit yörüngeye yerleştirilecek her ikisi de uydu olan iki önemli yüke sahip olacak.

Başlangıçta 31 Ekim'de kalkması planlanmıştı ancak SpaceX şu anda fırlatma için 1 Kasım tarihini planlıyor. Şirket henüz gün içinde bir kalkış vakti açıklamadı ancak Space ve Next Spaceflight'a göre Türkiye saati ile 16:40 civarında gerçekleşecek.

SpaceX'in Falcon Heavy roketi ilk olarak 2018'de uçtu. Daha sonra en son Haziran 2019'da uçtu ve SpaceX o sırada bunu tarihinin "en zorlu" fırlatmalarından biri olarak tanımlamıştı.