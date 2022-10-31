SpaceX'in Falcon Heavy Roketinin Fırlatılışı Nasıl İzlenir?

SpaceX, 1 Kasım Salı günü Falcon Heavy roketinin Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmasını hedefliyor.

Falcon Heavy, fırlatma anında 5 milyon pounddan fazla itme gücü üretebilen 27 Merlin motoruyla, SpaceX'in söylediğine göre yaklaşık 18 adet Boeing 747 uçağına eşit bir güç üretecek. Bu, bugüne dek görevlerde kullanılan en güçlü roket olacağı anlamına geliyor.

Bu haftaki görev Falcon Heavy için dördüncü görev olacak. İlk uzay uçuşu, SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Tesla Roadster'ını yörüngeye yerleştiren bir test olarak 2018'de gerçekleşmişti ve 2019'da ise iki ticari görev yapılmıştı.

Falcon Heavy, SpaceX'in temel aşaması olarak Falcon 9 güçlendiricisini ve her iki tarafa bağlı iki ek Falcon 9 güçlendiricisini kullanıyor.

Falcon Heavy Roketinin Fırlatılışı Nasıl İzlenir?

SpaceX şu anda Kennedy Uzay Merkezi'nde Pad 39-A'dan Falcon Heavy'nin fırlatılması için 1 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 16:40'ı hedefliyor.

Görev, SpaceX'in buradan ulaşabileceğiniz YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Falcon Heavy Roketinin Fırlatılışından Ne Beklemeliyiz?

27 Merlin motoru tam güçle ateşlenecek ve güçlü Falcon Heavy roketi gökyüzüne tırmanacak. Özellikle roketlerin gücü bakımından fırlatma harika manzaralara şahitlik etmemizi sağlayacak.

SpaceX'in Falcon 9 fırlatmalarında olduğu gibi yerdeki ve araçtaki birden fazla kamera, hızla değişen manzaranın yanı sıra uzaya giden roketin kendisinin de çarpıcı görüntülerini sunacak.

Ayrıca SpaceX'in üç güçlendiriciden ikisi yüzeye iniş yapacak, üçüncü güçlendirici ise okyanusa inecek.