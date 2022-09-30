SpaceX, Hubble Uzay Teleskobu'nun Görevini Uzatmak İstiyor

SpaceX, Hubble Uzay Teleskobu'nu daha yüksek bir yörüngeye göndermek ve böylece görevin ömrünü uzatmak için Dragon uzay aracını kullanma olasılığını araştırmak adına NASA ile birlikte çalışıyor.

Hubble son 32 yıldır, Dünya'nın yaklaşık 335 mil üzerindeki bir yörüngede, çarpıcı görüntüler yakalamak ve bilim insanlarının evren ve kökenleri hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olmak için veri toplayarak faaliyet gösteriyor ancak yörüngesi yavaş yavaş değişiyor.

Şimdi ise SpaceX, görevi yıllarca uzatacak bir hareketle Hubble'ı daha istikrarlı bir yörüngeye yükseltmenin bir yolunu bulma arayışında.

SpaceX, NASA ile Birlikte Çalışacak

NASA ve SpaceX, 22 Eylül Perşembe günü diğer uzay araçlarını içeren benzer görevlerin önünü açabilecek böyle bir projenin olasılığını incelemek için fonsuz bir Uzay Yasası Anlaşması imzaladı. SpaceX'in geçen yıl ilk sivil uzay yolculuğunda yörüngeye seyahat eden milyarder girişimci Jared Isaacman liderliğindeki Polaris Programı da projede yer alıyor.

Uzay ajansı, bu aşamada yalnızca bir fizibilite çalışması yürüttüklerini ve bu nedenle görevin gerçekleşemeyebileceğini belirtmek istiyor ve gerçekleşirse bunun hükûmete hiçbir maliyeti olmayacağını da sözlerine ekliyor. SpaceX'in çalışmayı "hizmet görevleriyle ilgili teknik zorlukları daha iyi anlamak için" önerdiğini ve diğer özel şirketlerin de farklı uzay taşımacılığı donanımları kullanarak kendi benzer çalışmalarıyla öne çıkabileceğini söyledi.

Çalışmanın altı ay kadar sürmesi muhtemel ve ilgililere başarılı bir görev ve Hubble ile kenetlenmenin yanı sıra onu daha istikrarlı bir yörüngeye taşımakla ilgili teknik zorlukları çözmek için bolca zaman tanıyacak.