SpaceX’in Dragon Kapsülü Dünya’ya Döndü

Elon Musk’ın yenilikçi ve öncü çalışmalar yapan şirketi SpaceX, yaklaşık bir ay önce Dragon kargo kapsüllerinden birisini uzaya fırlatmıştı. Kapsülün görevini başarıyla tamamladıktan sonra Dünya’ya geri döndüğü ve bugün öğlen saatlerinde Pasifik Okyanusu’na iniş yaptığı duyuruldu.

SpaceX’in test uçuşları kapsamında “International Space Station (ISS)”a kargo malzemeleri götürmesi için fırlatılan kapsülde, mürettebat için yiyecek, içecek ve çeşitli ekipmanlar yer alıyordu.

Malzemeleri Dünya’dan uzaydaki istasyona başarılı bir şekilde taşıyan kapsül, böylece "CRS-15" isimli bu görevi hatasız bir şekilde tamamlamış oldu.

SpaceX, Dragon kapsülünün uzaydan geri dönüşünü, Dünya atmosferine girişini ve Pasifik Okyanusu’na inişini, Twitter hesabı üzerinden attığı tweet’ler ile anlık olarak duyurdu.

Dragon has been released from the @Space_Station! Three departure burns are now underway. — SpaceX (@SpaceX) 3 Ağustos 2018

The three departure burns to move Dragon away from the @Space_Station are complete. — SpaceX (@SpaceX) 3 Ağustos 2018

Dragon will re-enter Earth’s atmosphere in ~5 hours. Splashdown at 3:17 p.m. PDT. — SpaceX (@SpaceX) 3 Ağustos 2018

Splashdown of Dragon confirmed. Recovery team en route. — SpaceX (@SpaceX) 3 Ağustos 2018

Dragon kapsüllerinin geliştirilmesine, 2014 yılında SpaceX ve NASA arasında yapılan 4.2 milyar dolarlık işbirliği sonucunda başlanmıştı.

Şu sıralar testlerine devam edilen ve ilk etapta uzaya kargo taşınması amacıyla kullanılan Dragon kapsüllerinin, ilerleyen yıllarda uzaya insan taşınmasında da kullanılabileceği belirtiliyor.