SpaceX'in En Güçlü Roketinin Fırlatılışı Ertelendi

Ünlü iş adamı Elon Musk tarafından kurulan uzay araştırmaları SpaceX, bugüne kadar geliştirdiği en güçlü roket Heavy Falcon için beklenmedik bir karar aldı. 11 Nisan yani bugün ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan roketin fırlatılışı, hava muhalefeti sebebiyle ertelendi.

SpaceX, kurulduktan sonra uzaya taşıma maliyetlerini düşürme amacıyla geliştirmeler yapmıştı. Bunun ilk adımı olarak, fırlatıldıktan sonra geri dönen roketler geliştiren şirket, böylece maliyetleri önemli ölçüde aşağıya çekmişti. Geri dönebilen roketlerin taşıma kapasiteleri üzerine yoğunlaşmaya başlayan SpaceX, yakın zaman önce Heavy Falcon ismini verdiği ve 60 tonun üzerinde yük taşıyabilen roketinin denemelerine başlamıştı. Başarılı test aşamalarının ardından roket, ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmeye hazır hale gelmişti.

SpaceX tarafından yapılan açıklama ile 11 Nisan tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştireceği söylenen roket için kötü haber geldi. SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Florida'da Kennedy Uzay Merkezi'nden dün gece bir komünikasyon uydusuyla yörüngeye gönderilmesi planlanan Falcon Heavy roketinin fırlatılışının, şiddetli rüzgar nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 12 Nisan 04.35 sularında fırlatılacağı söylenen roketin bütün yolculuğunun ise her zaman olduğu gibi canlı yayınla izleyicilere ulaştırılacağı dile getirildi. Canlı yayını ise hemen aşağıdaki YouTube adresi üzerinden izleyebilirsiniz.