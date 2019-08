SpaceX’in Falcon 9 Roketi Yeni Görevine Hazırlanıyor

SpaceX’in emektar roketi Falcon 9, oldukça başarılı bir fırlatma yılı geçirdi. 7 başarılı fırlatma ve 7 başarılı iniş gerçekleştiren SpaceX, şimdilerde AMOS-17 görevi için 8. fırlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Çarşamba günü SpaceX, Falcon 9'un statik yangın testinin tamamlandığını ve 3 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan fırlatma işlemi için verilerin değerlendirildiğini doğrulamıştı.

Başarılı bir statik yangın testi artık çok önemli bir olay olarak görülmese de, bu görevde özel bir öneme sahip. Çünkü Spacecom adlı müşteri firma, daha önce 2016 yılındaki bir SpaceX uçuşunda bir uydusunu kaybetmişti. Statik yangın testi sırasında fırlatma aracı ve Spacecom’un AMOS-6 uydusu patlamıştı. Bu nedenle SpaceX, bu defa Spacecom’un uydusunu hiçbir ücret talep etmeden uzaya fırlatacak.

The booster supporting this mission previously flew in support of the Telstar 19 VANTAGE and Es’hail-2 missions pic.twitter.com/RUrphlFi5o